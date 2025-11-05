警察局招募臨時演員日薪4千拍防詐影片？正牌台南市警局：是詐騙
台南市警察局近期接獲民眾詢問，是否在網路招募臨時演員拍攝防範詐騙的宣導影片，日薪最高可達4千元，讓不少民眾心動；市警局緊急澄清，警察局從未對外招募民眾協助拍攝宣導影片，網路文章為求職詐騙貼文，請民眾切勿上當，同時已轉刑事警察大隊偵辦中。
近期臉書社團出現「臨時演員公開招募」文章，聲稱要拍攝「識詐行動真實改編紀錄片」，是由台南市政府警察局委託拍攝，原因是要提升市民防範詐騙的警覺與意識，市警局要製作防詐宣導紀錄片，劇情取材自真實案件，要透過戲劇化的方式呈現各類詐騙情境。
貼文寫下，希望以貼近生活的故事，提醒民眾識詐、防詐、拒詐，共同守護財產安全與社會信任，拍攝地點就在台南市，預計於12月中旬拍攝，薪資依角色戲份為日薪2500元至4000元；徵求對象則不限年齡、性別，歡迎各行各業民眾報名參加。
該篇貼文留下唐姓執行製作的LINE帳號，表示有意報名的民眾可與唐製作聯繫；由於是協助警察局拍攝宣導短片，加上日薪可觀，不少民眾躍躍欲試，加入對方的LINE，但也有人想跟警察局確認，直接致電求證，警察局犯罪預防科瞭解後，才知道詐騙集團竟然冒用市警局名義。
市警局犯防科並沒有招募民眾擔任臨時演員，經向轄區16個分局、婦幼隊、少年隊、刑大、交大查證，確認各單位都沒有辦理拍攝，立即在台南市警察局官方臉書專頁發文澄清；呼籲民眾，市警局從未對外招募演員拍攝影片，網路文章為求職詐騙貼文，請民眾不要上當。
市警局同時交由刑大科技犯罪偵查隊偵辦，科偵隊通知臉書，將社團相關貼文下架；經查，發出該貼文的帳號為近期新申辦的假帳號，警方從使用的大頭照查出照片人士身分，聯繫當事人，對方表示他的照片被盜用，該帳號也不是他的臉書，並提出相關證據。
警方研判，詐團此則貼文目的，在欺騙民眾加入所謂「唐製作」的LINE帳號，之後再用話術讓民眾提供帳戶或點選詐團設計的網站，一步步誘騙奪走LINE帳號或要求匯款；由於是用警察局的名義發文，極可能取得民眾信任而配合操作，目前持續偵辦中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言