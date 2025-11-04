9億CEO雙屍案鑑定出爐！驗出6種毒品 「麻醉過量猝死」沒掙扎？

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物初驗具毒品反應，鑑定結果出爐，有安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠共六種毒品，另有毒品GHB的先驅物GBL。

因毒品種類多，交互作用複雜，警方不排除短時間大量混合施用致死，由於死者被發現時背靠沙發並肩坐客廳地板，現場勘查沒有掙扎跡象，亦不排除過量施用屬中樞神經抑制劑類的毒品，因麻醉及鎮靜效果，「昏睡」死亡。

警方在命案現場客廳茶几發現粉末、藥錠及電子煙彈，初驗有毒品反應，送民用航空醫務中心鑑驗，粉末是K他命，藥錠分別含安非他命、喵喵（卡西酮）、一粒眠（硝甲西泮）、耐妥眠（硝西泮），煙彈為大麻。

另外，警方查扣一瓶液體送刑事局鑑定，成分是GBL（伽瑪丁內酯），含微量俗稱「G水」、「液態搖頭丸」的GHB（伽瑪羥基丁酸），因GBL是GHB的先驅物，不排除因環境而自然轉換。

檢方上月31日解剖，採集臟器檢體及抽血送驗，開立相驗屍體證明書，死因待鑑驗，將遺體發還家屬。

據調查，從事創投37歲陳姓男子公司登記資本額9億元，住北市信義區永吉路某社區大樓，上月25日被發現與曾從事美甲師25歲曾姓女子陳屍屋內，警方排除外力介入，懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子依毒品罪移送，檢方昨命蘇30萬、鍾20萬、謝5萬元交保，均限制出境出海。

