快訊

「大到不能倒」銀行名單出爐維持6家 金管會指潛在第7家是這間

併購案只等董事會拍板 玉山金、三商、三商壽股票5日同時停牌

聽新聞
0:00 / 0:00

9億CEO雙屍案鑑定出爐！驗出6種毒品 「麻醉過量猝死」沒掙扎？

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物初驗具毒品反應，鑑定結果出爐，有安非他命、大麻、K他命、喵喵、一粒眠、耐妥眠共六種毒品，另有毒品GHB的先驅物GBL。

因毒品種類多，交互作用複雜，警方不排除短時間大量混合施用致死，由於死者被發現時背靠沙發並肩坐客廳地板，現場勘查沒有掙扎跡象，亦不排除過量施用屬中樞神經抑制劑類的毒品，因麻醉及鎮靜效果，「昏睡」死亡。

警方在命案現場客廳茶几發現粉末、藥錠及電子煙彈，初驗有毒品反應，送民用航空醫務中心鑑驗，粉末是K他命，藥錠分別含安非他命、喵喵（卡西酮）、一粒眠（硝甲西泮）、耐妥眠（硝西泮），煙彈為大麻。

另外，警方查扣一瓶液體送刑事局鑑定，成分是GBL（伽瑪丁內酯），含微量俗稱「G水」、「液態搖頭丸」的GHB（伽瑪羥基丁酸），因GBL是GHB的先驅物，不排除因環境而自然轉換。

檢方上月31日解剖，採集臟器檢體及抽血送驗，開立相驗屍體證明書，死因待鑑驗，將遺體發還家屬。

據調查，從事創投37歲陳姓男子公司登記資本額9億元，住北市信義區永吉路某社區大樓，上月25日被發現與曾從事美甲師25歲曾姓女子陳屍屋內，警方排除外力介入，懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子依毒品罪移送，檢方昨命蘇30萬、鍾20萬、謝5萬元交保，均限制出境出海。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與美甲師曾姓女子，被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物，鑑定結果有六種毒品。記者李奕昕／攝影
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與美甲師曾姓女子，被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物，鑑定結果有六種毒品。記者李奕昕／攝影

毒品 北市 安非他命

延伸閱讀

別以為只是「嗨一下」！安非他命+K他命 醫師點出致命原理

網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝 高大成：年輕無病史女性猝死不尋常

影／9億CEO雙屍案買毒網絡曝光3藥頭落網 他傳訊問「還有沒有？」

「郵票與舒芙蕾」揭殘酷真相　二寶媽陳意涵心驚：國小生就沾毒

相關新聞

9億CEO雙屍案鑑定出爐！驗出6種毒品 「麻醉過量猝死」沒掙扎？

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣證物初驗具毒品反應，鑑定...

黃明志涉毒捲謝侑芯命案 鞭刑強制性為何成法律戰焦點

馬來西亞知名歌手黃明志在大馬捲入台灣「護理系女神」謝侑芯酒店猝死案，消息震驚兩地娛樂圈，馬國警方確認謝侑芯與黃明志曾一起在飯店過夜，並在黃明志身上搜出9顆疑為藍色毒品藥丸，黃明志尿檢也呈現4種毒品陽性反應。馬來西亞對毒品犯罪採重刑化，黃明志可能面臨「危險毒品法令」規定的強制鞭刑，在證據攻防層面，將會面臨極大挑戰。

影／9億CEO雙屍案買毒網絡曝光3藥頭落網 他傳訊問「還有沒有？」

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣4種毒品，懷疑施用致死，...

台中今年性犯罪影像案642件 成年占70% 被害人過半是男性

近年因社群、交友軟體普及，網路性影像犯罪案件不斷，台中市警局統計，截至10月為止，已有破六百件的性影像案件，其中成年與未...

影／又喪屍菸彈！他一路恍神向前衝 致小貨車駕駛失控撞燈桿亡

桃園市龜山區忠義、光峰路口昨晚發生嚴重車禍，黃男駕凌志房車高速追撞同向小貨車，釀小貨車失控撞上路旁燈桿，由於撞擊力道強大...

影／南台灣販毒鴛鴦檔...開權利車不斷變換假車牌 賣熟客每天都有生意

均30歲的洪姓男子與陳姓女友是販毒鴛鴦檔，洪開著買來的權利車，不斷變換偽造的假車牌，在南台灣到處販毒，模式均是洪開車、陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。