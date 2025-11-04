快訊

影／9億CEO雙屍案買毒網絡曝光3藥頭落網 他傳訊問「還有沒有？」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣4種毒品，懷疑施用致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子依毒品罪移送，檢方昨命蘇30萬、鍾20萬、謝5萬元交保，均限制出境出海。

警方調查，23歲蘇姓女子與21歲謝姓男友同居，兩人無業，上月22日晚間由謝前往37歲陳姓男子北市信義區住處，在該社區大樓外販賣毒品給陳；同月24日晚間，陳開車載25歲曾姓女子從社區大樓離開停放永吉路旁，某汽車旅館員工39歲鍾姓男子上前販毒給陳，陳與曾返回住處未再離開，隔天被發現死亡

警方調閱監視器查出陳分別與謝、鍾接觸，鑑識死者手機，發現陳常以通訊軟體聯繫蘇，詢問「方便嗎」、「還有沒有」，懷疑是購買毒品，前天搜索犯嫌住處，在中山區拘提蘇與謝，在信義拘提鍾。

據了解，蘇、謝看新聞知道陳死亡，稱經朋友介紹認識陳，已認識一段時間，蘇稱由謝處理毒品，謝稱受託蘇送毒品，均稱不清楚販賣金額等細節；鍾稱不認識陳，與蘇是朋友，經介紹以2萬元販毒給陳。

警方在3嫌住處搜出數包安非他命及搖頭丸，從蘇、謝住處查扣現金56萬5000元，查扣手機追查毒品來源及流向。

據調查，陳的公司登記資本額9億元，住永吉路某社區大樓，父親聯繫不上他，上月25日晚間前往開門察看，發現他與曾並肩坐客廳地板已無意識，警方到場確認死亡，排除外力介入。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天搜索蘇姓女子及謝姓男友住處。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提鍾姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子，查扣毒品。記者李奕昕／翻攝
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，警方懷疑施用毒品致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子，查扣現金。記者李奕昕／翻攝
