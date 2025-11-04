聽新聞
影／9億CEO雙屍案買毒網絡曝光3藥頭落網 他傳訊問「還有沒有？」
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，上月25日被發現陳屍台北市一處豪宅，警方在現場查扣4種毒品，懷疑施用致死，追查來源，前天拘提蘇姓女子、謝姓男子及鍾姓男子依毒品罪移送，檢方昨命蘇30萬、鍾20萬、謝5萬元交保，均限制出境出海。
警方調查，23歲蘇姓女子與21歲謝姓男友同居，兩人無業，上月22日晚間由謝前往37歲陳姓男子北市信義區住處，在該社區大樓外販賣毒品給陳；同月24日晚間，陳開車載25歲曾姓女子從社區大樓離開停放永吉路旁，某汽車旅館員工39歲鍾姓男子上前販毒給陳，陳與曾返回住處未再離開，隔天被發現死亡。
警方調閱監視器查出陳分別與謝、鍾接觸，鑑識死者手機，發現陳常以通訊軟體聯繫蘇，詢問「方便嗎」、「還有沒有」，懷疑是購買毒品，前天搜索犯嫌住處，在中山區拘提蘇與謝，在信義拘提鍾。
據了解，蘇、謝看新聞知道陳死亡，稱經朋友介紹認識陳，已認識一段時間，蘇稱由謝處理毒品，謝稱受託蘇送毒品，均稱不清楚販賣金額等細節；鍾稱不認識陳，與蘇是朋友，經介紹以2萬元販毒給陳。
警方在3嫌住處搜出數包安非他命及搖頭丸，從蘇、謝住處查扣現金56萬5000元，查扣手機追查毒品來源及流向。
據調查，陳的公司登記資本額9億元，住永吉路某社區大樓，父親聯繫不上他，上月25日晚間前往開門察看，發現他與曾並肩坐客廳地板已無意識，警方到場確認死亡，排除外力介入。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
