台中今年性犯罪影像案642件 成年占70% 被害人過半是男性

近年因社群、交友軟體普及，網路性影像犯罪案件不斷，台中市警局統計，截至10月為止，已有破六百件的性影像案件，其中成年與未成年比例為7比3，男性被害人近六成，婦幼隊長紀翰學今到警廣分享此數據，提醒年輕學子，網路性影像常見「裸聊側錄」、「恐嚇勒索」，需多留意。

台中市警局婦幼隊統計，今年1至10月受理642件性影像案件，其中成年性影像案件約占7成，被害人以「男性」占57.9%居多，年齡範圍以「18至23歲」占21.7%為主，犯罪類型主要為「網路視訊裸聊遭側錄進而恐嚇勒索金錢」。

另外性影像犯罪案件中，以「詐騙裸聊側錄販售」與「索取性影像恐嚇勒索」等2種常見的犯罪類型，這2種類型的犯罪手法大致可以歸納為「虛構人設」、「情感操弄」及「錄影側錄或交換私密影像」，區別在於歹徒最後是將得手的性影像「販售圖利」或「恐嚇散布並勒索金錢」。

台中市警局婦幼隊長紀翰學今天到警廣台中分台分享此數據，提醒年輕學子，網路的匿名性與身分彈性，提升了風險發生的機率，數位犯罪無形、跨域、快速變異的特性，讓人防不勝防。

紀翰學說，除了留意可疑帳號特徵與異常互動行為等徵兆外，還可以藉由慎選交友對象、保護個人資料、勿輕信甜言蜜語、避免線下單獨見面、拒絕不當要求，以及多方查證身分等方法降低網路交友風險。