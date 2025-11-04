快訊

謝侑芯猝死異鄉變謀殺 馬來西亞警方揭扣查黃明志原因

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

整理包／普發一萬明起登記！16銀行郵局超狂加碼 優惠比一比

聽新聞
0:00 / 0:00

台中今年性犯罪影像案642件 成年占70% 被害人過半是男性

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

近年因社群、交友軟體普及，網路性影像犯罪案件不斷，台中市警局統計，截至10月為止，已有破六百件的性影像案件，其中成年與未成年比例為7比3，男性被害人近六成，婦幼隊長紀翰學今到警廣分享此數據，提醒年輕學子，網路性影像常見「裸聊側錄」、「恐嚇勒索」，需多留意。

台中市警局婦幼隊統計，今年1至10月受理642件性影像案件，其中成年性影像案件約占7成，被害人以「男性」占57.9%居多，年齡範圍以「18至23歲」占21.7%為主，犯罪類型主要為「網路視訊裸聊遭側錄進而恐嚇勒索金錢」。

另外性影像犯罪案件中，以「詐騙裸聊側錄販售」與「索取性影像恐嚇勒索」等2種常見的犯罪類型，這2種類型的犯罪手法大致可以歸納為「虛構人設」、「情感操弄」及「錄影側錄或交換私密影像」，區別在於歹徒最後是將得手的性影像「販售圖利」或「恐嚇散布並勒索金錢」。

台中市警局婦幼隊長紀翰學今天到警廣台中分台分享此數據，提醒年輕學子，網路的匿名性與身分彈性，提升了風險發生的機率，數位犯罪無形、跨域、快速變異的特性，讓人防不勝防。

紀翰學說，除了留意可疑帳號特徵與異常互動行為等徵兆外，還可以藉由慎選交友對象、保護個人資料、勿輕信甜言蜜語、避免線下單獨見面、拒絕不當要求，以及多方查證身分等方法降低網路交友風險。

他強調，網路不是法外之地，信任要有界限，私密要懂保護。如私密照不幸外流，切記保持鎮定、保存證據，善用性影像處理中心網頁進行通報等3個步驟，警方會與被害人站在同一陣線，守護每個人的尊嚴與安全。

台中市警局婦幼隊長紀翰學（右）今到警廣台中分台受訪，分享近期犯罪數據。圖／台中市警局提供
台中市警局婦幼隊長紀翰學（右）今到警廣台中分台受訪，分享近期犯罪數據。圖／台中市警局提供

網路 恐嚇 台中市

延伸閱讀

謝侑芯謬命案！黃明志「驚人被捕照公開」警方曝：持毒想逃

彰化員警赴竹縣受訓 涉偷拍女警私密照遭送辦

英王胞弟安德魯捲性侵醜聞 遭撤王子頭銜、收回住所

新北婦幼通報案8個月近2萬件 婦幼隊及社工人力短缺壓力大

相關新聞

影／又喪屍菸彈！他一路恍神向前衝 致小貨車駕駛失控撞燈桿亡

桃園市龜山區忠義、光峰路口昨晚發生嚴重車禍，黃男駕凌志房車高速追撞同向小貨車，釀小貨車失控撞上路旁燈桿，由於撞擊力道強大...

影／南台灣販毒鴛鴦檔...開權利車不斷變換假車牌 賣熟客每天都有生意

均30歲的洪姓男子與陳姓女友是販毒鴛鴦檔，洪開著買來的權利車，不斷變換偽造的假車牌，在南台灣到處販毒，模式均是洪開車、陳...

台中今年性犯罪影像案642件 成年占70% 被害人過半是男性

近年因社群、交友軟體普及，網路性影像犯罪案件不斷，台中市警局統計，截至10月為止，已有破六百件的性影像案件，其中成年與未...

盜版軟體用上萬次！ 企業盜用IC、建築設計軟體侵權8億

刑事局智慧財產權偵查大隊破獲軟體侵權案；3家國內企業涉嫌長期非法下載美商西門子公司、芬蘭商天寶公司的積體電路、建築鋼構模...

台中房客開車衝撞房東弟媳家 釀二人燒死…檢方漏夜聲請羈押禁見

台中市許姓男子因續租房屋、性騷糾紛，不滿林姓房東一家，昨天凌晨開車衝撞房東弟媳住處，釀成火警，屋內林男弟媳及其17歲姪女...

開車撞民宅！嫌犯曾當「路怒族」 持棍恐嚇獲緩刑

許姓男子疑因租屋糾紛駕車衝撞民宅釀火警奪二命，他六年前曾因行車糾紛，開車追趕對方，甚至拿出伸縮警棍出言恐嚇，事後坦承自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。