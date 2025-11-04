聽新聞
0:00 / 0:00
台中今年性犯罪影像案642件 成年占70% 被害人過半是男性
近年因社群、交友軟體普及，網路性影像犯罪案件不斷，台中市警局統計，截至10月為止，已有破六百件的性影像案件，其中成年與未成年比例為7比3，男性被害人近六成，婦幼隊長紀翰學今到警廣分享此數據，提醒年輕學子，網路性影像常見「裸聊側錄」、「恐嚇勒索」，需多留意。
台中市警局婦幼隊統計，今年1至10月受理642件性影像案件，其中成年性影像案件約占7成，被害人以「男性」占57.9%居多，年齡範圍以「18至23歲」占21.7%為主，犯罪類型主要為「網路視訊裸聊遭側錄進而恐嚇勒索金錢」。
另外性影像犯罪案件中，以「詐騙裸聊側錄販售」與「索取性影像恐嚇勒索」等2種常見的犯罪類型，這2種類型的犯罪手法大致可以歸納為「虛構人設」、「情感操弄」及「錄影側錄或交換私密影像」，區別在於歹徒最後是將得手的性影像「販售圖利」或「恐嚇散布並勒索金錢」。
台中市警局婦幼隊長紀翰學今天到警廣台中分台分享此數據，提醒年輕學子，網路的匿名性與身分彈性，提升了風險發生的機率，數位犯罪無形、跨域、快速變異的特性，讓人防不勝防。
紀翰學說，除了留意可疑帳號特徵與異常互動行為等徵兆外，還可以藉由慎選交友對象、保護個人資料、勿輕信甜言蜜語、避免線下單獨見面、拒絕不當要求，以及多方查證身分等方法降低網路交友風險。
他強調，網路不是法外之地，信任要有界限，私密要懂保護。如私密照不幸外流，切記保持鎮定、保存證據，善用性影像處理中心網頁進行通報等3個步驟，警方會與被害人站在同一陣線，守護每個人的尊嚴與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言