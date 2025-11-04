影／又喪屍菸彈！他一路恍神向前衝 致小貨車駕駛失控撞燈桿亡

桃園市龜山區忠義、光峰路口昨晚發生嚴重車禍，黃男駕凌志房車高速追撞同向小貨車，釀小貨車失控撞上路旁燈桿，由於撞擊力道強大，小貨車當場解體，車身彈飛數公尺，六旬駕駛送醫不治，肇事黃男神情恍惚涉嫌毒駕，警詢後將建請羈押，追溯車內喪屍菸彈來源。

龜山警方說，這起車禍發生在昨晚9時50分，33歲黃男駕駛白色凌志房車與同向67歲戴姓男子駕駛小貨車，一路由林口往龜山方向行駛，行經忠義路與光峰路口時，黃男恍神撞上戴男，造成戴的小貨車失控撞擊路邊燈桿，車身解體噴飛，波及路旁3輛車；凌志車頭全毀。

警消據報到場，將卡在小貨車上的戴男協助脫困緊急送醫，最後仍宣告不治，警方針對黃男進行酒測，發現他的酒測值為0，不過黃男神情怪異恍惚明顯有問題，清查發現，車內右前乘客座不僅有2支電子煙桿主機，還放著8顆依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）

由於黃男涉犯駕駛動力交通工具，尿液所含毒品達政院公告之品項及濃度值以上，因而致人於死罪嫌，全案將依依過失傷害致死、公共危險、毒品等罪嫌移送法辦，警方將報請檢察官聲請羈押禁見，向上溯源毒品來源，案件起訴後將由桃園地院國民法官庭審理。