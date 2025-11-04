影／南台灣販毒鴛鴦檔...開權利車不斷變換假車牌 賣熟客每天都有生意

均30歲的洪姓男子與陳姓女友是販毒鴛鴦檔，洪開著買來的權利車，不斷變換偽造的假車牌，在南台灣到處販毒，模式均是洪開車、陳女下車交易；台南市刑事警察大隊偵辦一個多月，將二人逮捕，起出的毒品可供上百人吸食，近日完成犯罪事證調查，移送檢方偵辦。

台南市刑大偵六隊今年8月中逮捕多名吸食安非他命、喪屍菸彈等二級毒品嫌疑人，經溯源追查供毒藥頭，均指向一對販毒鴛鴦檔；警方透過吸毒涉案人指證，僅掌握這對男女均駕駛黑色BMW轎車到指定地點交易，但並不清楚身分與藏身處。

警方組成專案小組，報請台南地方檢察署檢察官郭育銓指揮偵辦，蒐證期間，發現鴛鴦檔十分狡猾，駕駛的車輛已經是買來的權利車，還懸掛偽造的假車牌；當鴛鴦檔要前往交易毒品，會先開上高速公路，再突然開下交流道，更換另一面假車牌，才去交易。

警方調查，鴛鴦檔只會販毒給認識的客戶，新客戶要透過老客戶牽線，使用LINE聯繫交易地點、方式；經連日調閱監視器，發現鴛鴦檔交易的範圍除了台南市外，還會開到高雄、屏東等地，在偵辦的一個多月期間，每天都會出門交易。

警方鎖定黑色BMW轎車跟監追查，發現鴛鴦檔還不斷變換租屋處，短短一個多月也在台南市永康區、東區、善化區等地不斷移動住處；且二人出門多戴帽子、口罩，服飾也不斷更換，令警方難以鎖定。

案經多日偵辦，專案小組運用大數據交叉比對，終於查出男女是均前科累累的洪姓男子與其陳姓女友，並確認其最新租屋處在善化區；向檢察官、法院聲請拘票、搜索票獲准，上月8日清晨前往突擊搜索，將睡夢中二人逮捕。

警方在二人租屋處起出販毒用手機3支、安非他命、依托咪酯、吸食器、電子菸、子彈、針筒、K盤、偽造車牌及權利車1輛等贓證物，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法偽造文書等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

警方表示，現場查獲三罐依托咪酯菸油共79公克，若加工分裝到電子煙彈，預估可供上百人施用，影響國人身心健康甚鉅；不過，查扣毒品市價約20萬元，警方卻未在租屋處或二人帳戶查到任何現金或存款等販毒所得，研判二人將錢藏到其他地方。

據了解，洪姓男子到案後，否認犯行，且所說均與客觀事證不符；陳女則稱都是配合男友行動，其他細節她都不清楚；警方將毒品送到相關單位鑑驗，確認成分，近日完成鴛鴦檔相關事證調查，均移送給檢方，將持續追查販毒鴛鴦檔毒品來源以及犯罪所得。

刑大大隊長李宏倫表示，警方將持續強化查緝毒品及其衍生犯罪，除詐欺、毒品為當前治安重點項目外，亦將針對利用權利車及偽造車牌等違法行為溯源追查，避免不法份子利用此方式規避警方查緝；另呼籲民眾若發現可疑，請勇於向警方檢舉，共同打擊毒品犯罪。