盜版軟體用上萬次！ 企業盜用IC、建築設計軟體侵權8億

刑事局智慧財產權偵查大隊破獲軟體侵權案；3家國內企業涉嫌長期非法下載美商西門子公司、芬蘭商天寶公司的積體電路、建築鋼構模型設計軟體，使用次數上萬次，侵權達8億餘元，吃上違反著作權法官司。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊今天指出，美商西門子公司及芬蘭商天寶公司搜尋盜用者IP，發現國內業者長期盜用他們的高階軟體遭，才報警追查。

據了解，美商西門子遭盜用的軟體，主要應用於積體電路設計與工廠自動化軟體，每套售價約90萬元，芬蘭商天寶軟體則用於建築鋼構設計，每套價值約110萬元，2外商認為嚴重侵害智慧財產權。

警方鎖定3家涉案公司，分別於今年1月、6月展開搜索行動，在台北市大安區駱姓男子經營的資訊公司，以及台南市新營區及仁德區邱姓、蔡姓2男子的建築公司，查扣電腦和隨身碟有盜版軟體，通知3名負責人到案。

刑事局專案小組追查後，查出台北市大安區某資訊公司自2023年7月到去年4月，自網路下載盜版西門子軟體2套，盜用104次，侵權市值9000萬元；台南新營區及仁德區2家建築公司，近6、7年來，盜用芬蘭天寶軟體42套，使用次數逾1萬次，侵權市值更高達7億4000萬元。