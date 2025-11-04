盜版軟體用上萬次！ 企業盜用IC、建築設計軟體侵權8億
刑事局智慧財產權偵查大隊破獲軟體侵權案；3家國內企業涉嫌長期非法下載美商西門子公司、芬蘭商天寶公司的積體電路、建築鋼構模型設計軟體，使用次數上萬次，侵權達8億餘元，吃上違反著作權法官司。
刑事局智慧財產權偵查大隊偵三隊今天指出，美商西門子公司及芬蘭商天寶公司搜尋盜用者IP，發現國內業者長期盜用他們的高階軟體遭，才報警追查。
據了解，美商西門子遭盜用的軟體，主要應用於積體電路設計與工廠自動化軟體，每套售價約90萬元，芬蘭商天寶軟體則用於建築鋼構設計，每套價值約110萬元，2外商認為嚴重侵害智慧財產權。
警方鎖定3家涉案公司，分別於今年1月、6月展開搜索行動，在台北市大安區駱姓男子經營的資訊公司，以及台南市新營區及仁德區邱姓、蔡姓2男子的建築公司，查扣電腦和隨身碟有盜版軟體，通知3名負責人到案。
刑事局專案小組追查後，查出台北市大安區某資訊公司自2023年7月到去年4月，自網路下載盜版西門子軟體2套，盜用104次，侵權市值9000萬元；台南新營區及仁德區2家建築公司，近6、7年來，盜用芬蘭天寶軟體42套，使用次數逾1萬次，侵權市值更高達7億4000萬元。
據悉，3名負責人稱是員工下載使用軟體，他們不知情。不過，警方認為，負責人應自知公司沒有美商或芬蘭商開發的軟體，依違反著作權罪嫌，將3家公司負責人分別移送台北、台南地檢署查辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言