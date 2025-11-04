台中房客開車衝撞房東弟媳家 釀二人燒死 檢方漏夜聲請羈押禁見

台中市許姓男子因續租房屋、性騷糾紛，不滿林姓房東一家，昨天凌晨開車衝撞房東弟媳住處，釀成火警，屋內林男弟媳及其17歲姪女喪生，檢方在3日深夜11時許，以涉犯殺人、公共危險罪，向台中地院聲請羈押禁見，法院尚未裁定。

台中地檢署在3日上午接獲烏日警分局通報，許姓男子（64歲）在3日凌晨2時許，駕駛廂型車至烏日區五光路某處民宅前，基於殺人及放火燒燬供人使用住宅之犯意，以倒車衝撞該民宅，造成爆炸並引發猛烈火災，致屋內被母女二人不幸罹難。

中檢指派檢察官張凱傑組成專案小組，指揮烏日分局及相關鑑識單位進行蒐證調查，通知財團法人犯罪被害人保護協會台中分會同步啟動關懷機制，提供被害人家屬必要之協助。

經檢察官指揮警方至現場採證、調閱監視器鎖定涉案許姓男子，3日上午11時26分許，持檢察官核發拘票，循線拘提許男到案，經檢察官率同法醫相驗死者2 人遺體後，已定期解剖，同時指揮專案小組續行調查。

經檢察官在3日深夜偵訊後，認定許男涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂、殺人等罪，嫌疑重大，所犯均屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認其有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，且有事實足認為有反覆實行同一放火罪之虞，為確保後續偵查、審判程序，認有羈押必要，訊後向台中地方法院聲請羈押禁見。