開車撞民宅！嫌犯曾當「路怒族」 持棍恐嚇獲緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿黃寅／台中報導

許姓男子疑因租屋糾紛駕車衝撞民宅釀火警奪二命，他六年前曾因行車糾紛，開車追趕對方，甚至拿出伸縮警棍出言恐嚇，事後坦承自己有情緒問題，並賠償被害人，獲法官判緩刑。

許男向死者吳婦的廖姓婆婆租屋，與房東家族有多起官司互控。當地五光里長林榮源說，火警中喪生的吳姓婦人，曾反映遭到許男騷擾，向警方提告，但偵辦不積極。

台中市警局婦幼隊表示，許男涉強制猥褻一案，六月受理後，已在七月移送台中地檢署，偵辦時效未遲延，檢方仍在偵辦中，民眾指述不積極恐有誤會。

許姓男子開車衝撞民宅，鬧出人命後，地方議論紛紛。周邊鄰居直言，許男平日在社區「言行怪異」，曾拿鐮刀閒晃，也曾騷擾死者女兒、偷內褲等，街坊鄰居都擔心害怕。

據了解，許男過去曾涉竊盜與妨害自由案件，其中妨害自由犯行，是因情緒控管不佳引發。他六年前開車行經台中市西區五權路、林森路，在右轉車道時因車道使用問題，與張姓車主發生行車糾紛，許男情緒失控，除了一路追逐張男轎車，還邊開車拿出用黑色安全套包裹的伸縮警棍恐嚇張男。張男事後心生恐懼，向警方提告。

許男到案承認有拿出伸縮警棍，強調是為了自保，被依恐嚇罪嫌起訴。法院審理時，許男賠償被害人三萬元，並向法官強調，自己因精神狀況不佳，有就醫紀錄，加上經濟不好，有中風的母親要撫養，希望輕判；法官審酌後判他拘役廿天，緩刑兩年。

租屋 火災 恐嚇 猥褻 竊盜 台中市 中風

相關新聞

妻罹癌未獲理賠 房東強逼搬家埋殺機？台中男開車撞屋起火釀2死

台中市烏日區許姓男子因與林姓房東一家有糾紛，今凌晨駕車衝撞林家住處，造成屋內母女二人死亡。他稍後一度想不開，被警方查獲帶...

屋內毒品一籮筐…北市信義區豪宅CEO雙屍案 藥頭等3人交保限制出境

台北市信義區豪宅雙屍命案，台北地檢署指揮警方從死者手機溯源，發現藥頭涉販毒給創投CEO陳男，昨搜索拘提藥頭蘇玟云、鍾濠陽...

台中房客開車衝撞房東弟媳家 釀二人燒死 檢方漏夜聲請羈押禁見

台中市許姓男子因續租房屋、性騷糾紛，不滿林姓房東一家，昨天凌晨開車衝撞房東弟媳住處，釀成火警，屋內林男弟媳及其17歲姪女...

開車撞民宅！嫌犯曾當「路怒族」 持棍恐嚇獲緩刑

許姓男子疑因租屋糾紛駕車衝撞民宅釀火警奪二命，他六年前曾因行車糾紛，開車追趕對方，甚至拿出伸縮警棍出言恐嚇，事後坦承自己...

疑租屋糾紛 台中男開車撞鐵皮屋引火釀2死

六十四歲許姓男子昨凌晨駕廂型車衝撞台中市烏日區五光路一處民宅，引發火警，屋內吳姓婦人、林姓少女母女二人被燒死；許曾向吳婦...

台中男駕車撞屋起火釀2死 警晚間依殺人罪移送偵辦

台中市烏日區許姓男子因與吳姓婦人和吳婦婆家一家有糾紛，今凌晨駕車衝撞吳婦住處，造成屋內母女二人死亡。他犯案後被警方查獲帶...

