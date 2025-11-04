開車撞民宅！嫌犯曾當「路怒族」 持棍恐嚇獲緩刑

許姓男子疑因租屋糾紛駕車衝撞民宅釀火警奪二命，他六年前曾因行車糾紛，開車追趕對方，甚至拿出伸縮警棍出言恐嚇，事後坦承自己有情緒問題，並賠償被害人，獲法官判緩刑。

許男向死者吳婦的廖姓婆婆租屋，與房東家族有多起官司互控。當地五光里長林榮源說，火警中喪生的吳姓婦人，曾反映遭到許男騷擾，向警方提告，但偵辦不積極。

台中市警局婦幼隊表示，許男涉強制猥褻一案，六月受理後，已在七月移送台中地檢署，偵辦時效未遲延，檢方仍在偵辦中，民眾指述不積極恐有誤會。

許姓男子開車衝撞民宅，鬧出人命後，地方議論紛紛。周邊鄰居直言，許男平日在社區「言行怪異」，曾拿鐮刀閒晃，也曾騷擾死者女兒、偷內褲等，街坊鄰居都擔心害怕。

據了解，許男過去曾涉竊盜與妨害自由案件，其中妨害自由犯行，是因情緒控管不佳引發。他六年前開車行經台中市西區五權路、林森路，在右轉車道時因車道使用問題，與張姓車主發生行車糾紛，許男情緒失控，除了一路追逐張男轎車，還邊開車拿出用黑色安全套包裹的伸縮警棍恐嚇張男。張男事後心生恐懼，向警方提告。

許男到案承認有拿出伸縮警棍，強調是為了自保，被依恐嚇罪嫌起訴。法院審理時，許男賠償被害人三萬元，並向法官強調，自己因精神狀況不佳，有就醫紀錄，加上經濟不好，有中風的母親要撫養，希望輕判；法官審酌後判他拘役廿天，緩刑兩年。