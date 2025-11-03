快訊

台中男駕車撞屋起火釀2死 警晚間依殺人罪移送偵辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區許姓男子因與吳姓婦人和吳婦婆家一家有糾紛，今凌晨駕車衝撞吳婦住處，造成屋內母女二人死亡。他犯案後被警方查獲帶回，警方偵訊後，晚間依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，許姓男子（64歲）是吳婦婆家的前房客，他偵訊時坦承犯案，抱怨多種原因，但警訊時特別提及，吳姓婦人是保險員，他曾替妻子投保，但妻子罹癌後想請領保險，吳婦卻說保險中沒有此項，因而未獲理賠，接著卻還要他搬家。

據了解，許男也向辦案員警抱怨，母親年紀大住安養中心，妻子又罹癌，住該處已20多年，現從事中古車買賣也賺不到錢，但房東卻不顧他處境而要他搬家，所以一氣之下才駕車犯案。吳姓婦人婆婆則在偵訊時淚訴「這是殺人」請檢警調查清楚以還公道。

許姓男子晚間由警方依殺人罪移送法辦。圖／警方提供
許姓男子晚間由警方依殺人罪移送法辦。圖／警方提供

