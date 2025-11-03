聽新聞
0:00 / 0:00
妻罹癌未獲理賠 房東強逼搬家埋殺機？台中男開車撞屋起火釀2死
台中市烏日區許姓男子因與林姓房東一家有糾紛，今凌晨駕車衝撞林家住處，造成屋內母女二人死亡。他稍後一度想不開，被警方查獲帶回。據了解，他偵訊時坦承犯案，抱怨多種原因，但警訊時特別提及，死者之一的林家媳婦、吳姓婦人是保險員，他曾替妻子投保，但妻子罹癌後想請領保險，吳婦卻說保險中沒有此項，因而未獲理賠，接著卻還要他搬家。
據了解，許男（64歲）也私下向辦案員警抱怨，母親年紀大住安養中心，妻子又罹癌，住該處已20多年，現從事中古車買賣也賺不到錢，但房東卻不顧他處境而要他搬家，所以一氣之下才駕車犯案。
據了解，林家在五光路巷內有數棟房舍，房東是吳婦的婆婆，許和林家原本和睦，但因保險一事發生嫌隙後，林家要他搬家，中間發生多次糾紛。
吳婦曾以10年前許曾親吻其女兒等事由提告妨害性自主，該案已移送。一次許祭拜祖先後燒金紙，林家埋怨他弄出煙霧而雙方有爭執，吳婦控告他在爭執中涉嫌恐嚇，許也反控妨害名譽。接下來吳婦又控告他涉嫌跟蹤和騷擾女兒，烏日警分局原打算本月24日要約談，但已發生憾事。
警方在他衝撞的車內發現泡茶桌常用的小型瓦斯桶和金紙等，但瓦斯桶並未開啟，也未爆炸，至於為何衝撞後引起火勢，還待進一步調查。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言