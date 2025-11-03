妻罹癌未獲理賠 房東強逼搬家埋殺機？台中男開車撞屋起火釀2死

台中市烏日區許姓男子因與林姓房東一家有糾紛，今凌晨駕車衝撞林家住處，造成屋內母女二人死亡。他稍後一度想不開，被警方查獲帶回。據了解，他偵訊時坦承犯案，抱怨多種原因，但警訊時特別提及，死者之一的林家媳婦、吳姓婦人是保險員，他曾替妻子投保，但妻子罹癌後想請領保險，吳婦卻說保險中沒有此項，因而未獲理賠，接著卻還要他搬家。

據了解，許男（64歲）也私下向辦案員警抱怨，母親年紀大住安養中心，妻子又罹癌，住該處已20多年，現從事中古車買賣也賺不到錢，但房東卻不顧他處境而要他搬家，所以一氣之下才駕車犯案。

據了解，林家在五光路巷內有數棟房舍，房東是吳婦的婆婆，許和林家原本和睦，但因保險一事發生嫌隙後，林家要他搬家，中間發生多次糾紛。

吳婦曾以10年前許曾親吻其女兒等事由提告妨害性自主，該案已移送。一次許祭拜祖先後燒金紙，林家埋怨他弄出煙霧而雙方有爭執，吳婦控告他在爭執中涉嫌恐嚇，許也反控妨害名譽。接下來吳婦又控告他涉嫌跟蹤和騷擾女兒，烏日警分局原打算本月24日要約談，但已發生憾事。

警方在他衝撞的車內發現泡茶桌常用的小型瓦斯桶和金紙等，但瓦斯桶並未開啟，也未爆炸，至於為何衝撞後引起火勢，還待進一步調查。

