屋內毒品一籮筐…北市信義區豪宅CEO雙屍案 藥頭等3人交保限制出境

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，10月25日被發現陳屍台北市一處豪宅。記者李奕昕／攝影
台北市某創業投資公司執行長陳姓男子與曾姓女子，10月25日被發現陳屍台北市一處豪宅。記者李奕昕／攝影

台北市信義區豪宅雙屍命案，台北地檢署指揮警方從死者手機溯源，發現藥頭涉販毒給創投CEO陳男，昨搜索拘提藥頭蘇玟云、鍾濠陽及負責送藥的謝承諳等3人到案，今複訊後以5萬至30萬元不等金額交保。

北檢追查雙屍命案，從死者手機追查毒物來源，查出蘇女等人涉案，蘇女、鍾男涉嫌販賣危害人體的藥物給死者陳男，曾女的友人謝男則送毒到豪宅，昨天搜索拘提3人到案，今移送複訊。檢方諭知蘇女30萬交保、鍾男20萬交保，謝男5萬元交保，均限制出境出海。

檢警追查，37歲陳男為創投公司執行長，公司登記資本額9億元，住在北市信義區永吉路的社區大樓，10月25日晚間，陳男與從事美容業25歲曾女被陳男父親發現均陳屍屋內客廳，衣著完整、身體冰冷僵硬。

檢方追查，雙屍案現場無打鬥痕跡，遺體也無外傷，初步排除外力介入，屋內查扣粉末、藥錠、電子煙彈等證物，初驗呈現Ｋ他命、喵喵（卡西酮）、一粒眠（硝甲西伴）及大麻反應，還有一瓶液體查驗出GBL反應。

GBL（伽瑪丁內酯）為第二級毒品GHB（伽瑪羥基丁酸）的先驅物，GHB俗稱「液態搖頭丸、G水」，但先驅物GBL非列管毒品。北檢及法醫10月31日解剖採集血液、毛髮等組織檢驗，進一步追查有無毒物反應，釐清死因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

