台中男開車撞屋害母女燒死 遭起底曾精神狀況差開車追人亮棍恐嚇

台中市許姓男子今天凌晨疑因不滿林姓前屋主不續租、屋主姪女有跟騷法、糾紛而心生不滿，開車衝撞屋主弟媳家，釀成大火，造成在屋內的林男弟媳、姪女身亡，許男落網後，被依公共危險、殺人等罪送辦。據查，許男曾有竊盜、妨害自由前科，在6年前曾因行車糾紛，持伸縮警棍恐嚇他人，後續因主張自己精神狀況不佳，加上以3萬元與被害人達成和解，才獲得緩刑。

許姓男子（64歲）今天凌晨2時許，疑因租房與性騷糾紛，心生不滿，涉嫌開車衝撞林姓屋主弟媳家，衝撞後釀成林男弟媳家火警，釀林男弟媳（50歲）、姪女（17歲）因大火而命殞，許男素行不佳，曾涉犯竊盜、妨害自由等案件。

其中許男涉妨害自由案件發生在6年前，當時許男開車行經西區五權路與林森路時，因右轉行駛車道問題，與另名張姓車主發生行車糾紛，許男情緒失控，除了一路追逐張男轎車外，還開車拿出用黑色安全套包裹的「伸縮警棍」，藉此恐嚇張男。

張男心生恐懼向警方提出告訴，第一警分局循線查緝許男到案，許男到案後承認，有拿出伸縮警棍，但強調是「為了自保」。

檢方依恐嚇罪起訴後，台中地院審理期間，許男賠償3萬元與被害人達成和解，還向法官強調，精神狀況跟經濟都不好，也沒有工作，希望法官輕判，法官審酌後，判拘役20天，緩刑2年。

鄰居也說，許男平日言行怪異，被林家指控偷少女內褲、違反跟騷法後，常拿著鐮刀在附近走動，引發街坊不安，沒想到許男會做出開車衝撞民宅的激進行為。