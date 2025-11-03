被逼急？開車撞屋引火釀2死 凶嫌經濟窘境房東卻要求搬家

台中市烏日區許姓男子因與林姓房東一家有糾紛，今凌晨駕車衝撞房東弟弟住處，造成屋內母女二人死亡。他稍後一度想不開，被警方查獲帶回。據了解，他偵訊時坦承犯案，原因是他母親年紀大住安養中心，妻子又罹癌，住該處已20多年，現從事中古車買賣也賺不到錢，但房東卻不顧他處境而要他搬家，所以一氣之下才駕車犯案。

據了解，許男（64歲）和妻子育有一女，女兒已長大外出，先前僅他和妻子租住在五光路一處巷內，時間已有20年。他的住處有130坪大，林姓一家認為長期以來租金僅每月一萬元，因此要他搬家，還指控他曾涉嫌竊取房東弟弟17歲女兒的內衣褲，並有跟騷情形，也向警方提告他涉嫌跟騷。許搬離之後，又因返回搬取物品，被林家控告涉嫌恐嚇，許也反控誣告。

據了解，許男偵訊中說，林家對他發出存證信函，要他7月搬家，他有老母親和妻子要養，即使要找新的住處也要時間，連神明也來不及搬，但房東絲毫不給他時間，他才會一氣之下駕車撞屋。

警方在衝撞的廂型車內發現泡茶桌常用的小型瓦斯桶和金紙等，懷疑他是有意衝撞，火警並因此產生。但許男表示，小型瓦斯桶平常就擺在車裡，金紙也是祭拜神明所用，不知會引起火勢。

許男犯案後，曾傳簡訊給女兒說想不開，許的女兒立即報案，警方後來在環中東路一帶找到他，發現車內小型瓦斯桶已開啟，於是將他送醫，待無礙後才帶返進一步偵訊。

