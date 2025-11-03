三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲蘇男不滿陳姓女友提分手，昨晚持刀前往女友新北市三重住處停車場砍傷女友及其姊姊，還將女友挾持到頂樓欲同歸於盡，警方雖勸說但蘇男仍從15樓墜下死亡。據了解曾任空軍輔導長的蘇男個性陽光正向，不料卻走不出情傷及事業失敗釀悲劇。

據了解，死者蘇男曾擔任10年職業軍人，今年9月3日軍人節時蘇男在他個人網路社群中貼文：「回想10年前在花蓮擔任少尉輔導長！即使軍中環境硬體設備再克難，但有一群願意陪你留守解悶打屁的夥伴真的很不錯。輔導長也是有很認真在帶活動關心弟兄心緒、默默處理生活疑難大小事的優秀幹部！」

從蘇男PO出的照片中可以發現，與軍中同袍相處得十分融洽，並引用哲學家尼采格言：「殺不死你的那些，只會使你更強大」來當自己的座右銘。今年雙十國慶連假期間，還停下飲料店工作，隻身赴花蓮當鏟子超人救災。

擔任10年職業軍人後，蘇男選擇退役並於去年7月在台北市中山區錦州街開設飲料店，並不時會PO出工作心情照片，字裡行間都充斥陽光開朗的正能量。不料一個多月前與陳姓女友分手，加上飲料店生意不佳準備頂讓，在感情及事業雙重打擊下情緒十分低落。

蘇男母親察覺兒子情緒低落，近期每天都會打電話給蘇男關心，昨天晚間7時許蘇母還與蘇男聯繫過，當時一切正常並無異狀，不料蘇男竟隨即持刀前往陳姓前女友住處犯下這起恐怖情殺案。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

蘇男從15樓處墜落重摔路面送醫不治。記者黃子騰／翻攝
警員勸說蘇男。記者黃子騰／翻攝
