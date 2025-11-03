烏日駕車撞屋起火釀1死1傷 受傷林母曾抱怨警辦跟騷不積極

台中市烏日區許姓男子因不滿前屋主不再續租，之間又有糾紛互告，今天凌晨駕駛一輛廂型車以倒車方式撞入林姓前屋主隔壁弟弟家中，引起火勢，造成屋內母女受重傷，17歲女兒送醫後不治，母親仍救治中。據當地五光里長林榮源說，受重傷的林母先前曾向他抱怨受許男騷擾，提告了但警方辦案「不積極」遲無結果。

林榮源說，林家本是三合院，後來向外搭鐵皮屋居住，許男（64歲）向林家老一輩租住在該處，面積有130坪，但月租金僅一萬元，林家嫌租金太低，想收回，但許都拒不搬。林家兄弟住在一起，許是租住在左側哥哥家，但隔壁弟弟妻子卻指控許經常騷擾她17歲的女兒，還竊取女兒的內衣褲。不過，竊取內衣褲一事，後來經警方偵辦，因事證不足未成立。

他說，被撞的一家有6口，父親在麥寮六輕工作，因常大有大夜班而不在，夫妻育有4名子女，前3個男生有兩人是職業軍人，3子也剛考到公務員，都住外地，家中因此只剩林家母女兩人。林家是他的老朋友，對於發生悲劇十分遺憾，軍方應會讓他家人先回家處理事務。

許男犯案後一度想不開，經尋獲逮捕，就醫後無礙，目前正偵訊中，全案朝殺人及公共危險罪嫌偵辦。據了解，他犯案後一直未進食，警方買了便當給他，他在食用後才應訊。

警方說，許男在該處租屋20年，平日做中古車買賣，他所駕駛衝撞林家的廂型車由他自行拚裝，並無牌照。對於外傳案發時曾聽到爆炸聲，且車內有一「瓦斯桶」但警方表示，僅是許男平日工作用的瓦斯噴燈，並非瓦斯桶。至於火警如何引起，還待消防進一步鑑驗。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980