台中駕車撞屋起火釀1死1傷 許男被控竊取女子內衣褲但未成立

台中市烏日區許姓男子因不滿前屋主不再續租，之間又有糾紛互告，今天凌晨駕駛一輛廂型車以倒車方式撞入前屋主隔壁的屋主弟弟家中，引起火勢，造成屋內母女受重傷，17歲女兒送醫後不治。雖然許曾被指控涉嫌竊取17歲女兒內衣褲，但此案因查無實據，後來並未成立。

許男犯案後一度想不開，經尋獲逮捕，就醫後無礙，目前正偵訊中，全案朝殺人及公共危險罪嫌偵辦。據了解，他犯案後一直未進食，警方買了便當給他，他在食用後才應訊。

警方說，許男（64歲）在該處租屋20年，平日做中古車買賣，他所駕駛衝撞林家的廂型車由他自行拚裝，並無牌照。對於外傳案發時曾聽到爆炸聲，且車內有一「瓦斯桶」但警方表示，僅是許男平日工作用的瓦斯噴燈，並非瓦斯桶。至於火警如何引起，還待消防進一步鑑驗。

據了解，被撞的屋子是當地林家房舍之一，許是租住在隔壁林家大哥的房子，但卻因涉嫌跟騒林姓少女而被控跟蹤騷擾，今年7月林姓屋主不再續約，許男後來返回搬取物品時又曾與屋主發生糾紛，被控涉嫌恐嚇，雙方互有告訴案進行中。

許男犯案後，警方接到許男女兒電話，表示許想不開，後來在環中東路附近找到他，車內並有一個小型瓦斯桶，因此將他送醫。不過，檢查後發現他並無大礙，即由警方帶返偵訊。警初步研判，許男是因不滿被指騷擾林姓少女，繼而又被解除租約，才會心生不滿下犯案。

據林家鄰居說，林家育有4子女，女兒是最小的，卻被許騷擾，對此十分不滿。許男和林家有糾紛後，經常拿著鎌刀在附近走動，也讓大家不安，未料竟會駕車衝撞，並發生憾事。

