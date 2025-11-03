情侶製販水果口味咖啡包 新北公寓分裝廠藏百萬元毒品

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

吳姓女子與蔡姓男友涉嫌在新北市租屋處分裝毒品咖啡包販賣，將喵喵摻進櫻桃、葡萄等口味果汁粉，警方搜出價值共100多萬元的毒咖啡189包、喵喵、K他命，逮捕兩人依毒品罪移送，檢方聲押獲准。

警方調查，26歲吳姓女子與27歲蔡姓男子曾被查獲販賣毒品咖啡包，兩人在新北三重區某公寓租屋同居，將喵喵（卡西酮）摻入櫻桃、葡萄等口味果汁粉，分裝毒咖啡販賣，每包售價200至500元。

台北市刑警大隊偵一隊查獲藥腳，追查毒品來自吳、蔡，上月15日前往搜索，待兩人返家控制行動帶同入屋，查獲毒品咖啡包189包、喵喵1包毛重651.5公克、K他命1包毛重78.01克及電子磅秤、果汁粉、量杯、分裝勺、空鋁箔咖啡袋等分裝器具與現金5萬元。

兩人被逮坦認分裝毒品咖啡包、K他命販賣，警詢後移送，鑑驗咖啡包含喵喵成分，追查毒品來源及流向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓女子與蔡姓男友涉嫌在新北市租屋處分裝毒品咖啡包販賣，警方搜出毒咖啡189包、喵喵、K他命，逮捕兩人依毒品罪移送。記者李奕昕翻攝
吳姓女子與蔡姓男友涉嫌在新北市租屋處分裝毒品咖啡包販賣，警方搜出毒咖啡189包、喵喵、K他命，逮捕兩人依毒品罪移送。記者李奕昕翻攝

