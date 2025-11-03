台中烏日火災1死1重傷 警：許男租屋20年不滿被控性騷又被解租

台中市烏日區許姓男子因不滿前屋主不再續租，之間又有糾紛互告，今天凌晨駕駛一輛廂型車以倒車方式撞入前屋主隔壁的屋主弟弟家中，引起火勢，造成母女二人重傷，送醫後17歲的女兒不治，母親亦重傷仍救治中。警方表示，許男犯案後一度想不開，經尋獲逮捕，就醫後無礙，目前正偵訊中，全案朝殺人及公共危險罪嫌偵辦。

據林姓屋主住家鄰居說，許男平日言行怪異，經常拿著鎌刀在附近走動，讓大家不安。圖／民眾提供

警方說，許男（64歲）在該處租屋20年，今年7月林姓屋主因故不再續約，許男後來返回搬取物品時曾與屋主發生糾紛，也因涉嫌性騷擾屋主住家隔壁的17歲姪女被提告，雙方並互有告訴案進行中。

對於林姓屋主住家前有兩支監視錄影器被發現線路已遭剪斷，警方不排除就是許男為了犯案而將其剪斷。許男犯案後，警方接到許男女兒電話，表示許想不開，後來在環中東路附近找到他，車內並有瓦斯桶，因此將他送醫。不過，檢查後發現他並無大礙，即由警方帶返偵訊。警初步研判，許男是因不滿被指騷擾林姓少女，繼而又被解除租約，才會心生不滿下犯案。

據林姓屋主住家鄰居說，許男平日言行怪異，曾偷取起火的林家17歲女兒內衣褲。林家育有4子女，女兒是最小的，卻被許騷擾，對此十分不滿。許男和林家有糾紛後，經常拿著鎌刀在附近走動，也讓大家不安，未料竟會駕車衝撞，並發生憾事。

消防人員說，他們到達時，該輛廂型休旅車已車頭朝外卡在門前，據了解，林家平常鐵捲門都是捲上去，只留鋁門窗，休旅車撞入後，可能因撞擊力過大，才使鐵捲門降下，並卡住車子。至於火警因何而起，是否車內載有油類？消防人員說，要待鑑識人員進一步鑑驗車內和房屋一樓地板才可以得知。

