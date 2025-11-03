聽新聞
0:00 / 0:00
閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證
藝人閃兵案今天新北地方法院再度開庭，提訊在押的閃兵集團首腦陳志明，並傳喚集團共犯李名宸、張忠、林逸楷及閃兵失敗的傅姓役男。全部人雖當庭認罪，但對於閃兵價碼馬冠於全體涉案藝人的王大陸和陳志明供詞不一，王說是360萬元，陳則說僅有260萬，公訴檢察官為此聲請傳喚王大陸作證與陳男對質。
陳、李、張、林、傅等人今天出庭時，對於閃兵犯行全部認罪，僅就過程中的分工略有歧異，例如是誰帶役男看診？誰去領取或代替役男背高血壓檢測儀器？林、傅2人則強調已全盤認罪，當庭請求法官予以緩刑。
今天庭訊中法官發現，王大陸與陳志明供述的閃兵價碼竟出現100萬的不小差距，王大陸供稱總共付了360萬，其中300萬是現金交付，60萬是匯款；但陳志明卻堅決表示，只收了王大陸260萬，其中200萬是在王大陸家中，一對一現金交付，剩下60萬則以匯款方式支付。
由於雙方對於閃兵金額所述相差甚遠，蒞庭的公訴檢察官於是向法官聲請傳喚王大陸作證與陳志明對質獲准，未來開庭時將由檢方主詰問，陳志明方行反詰問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言