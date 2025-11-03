閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

藝人閃兵案今天新北地方法院再度開庭，提訊在押的閃兵集團首腦陳志明，並傳喚集團共犯李名宸、張忠、林逸楷及閃兵失敗的傅姓役男。全部人雖當庭認罪，但對於閃兵價碼馬冠於全體涉案藝人的王大陸和陳志明供詞不一，王說是360萬元，陳則說僅有260萬，公訴檢察官為此聲請傳喚王大陸作證與陳男對質。

陳、李、張、林、傅等人今天出庭時，對於閃兵犯行全部認罪，僅就過程中的分工略有歧異，例如是誰帶役男看診？誰去領取或代替役男背高血壓檢測儀器？林、傅2人則強調已全盤認罪，當庭請求法官予以緩刑。

今天庭訊中法官發現，王大陸與陳志明供述的閃兵價碼竟出現100萬的不小差距，王大陸供稱總共付了360萬，其中300萬是現金交付，60萬是匯款；但陳志明卻堅決表示，只收了王大陸260萬，其中200萬是在王大陸家中，一對一現金交付，剩下60萬則以匯款方式支付。