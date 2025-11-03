快訊

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

閃兵案再開庭！ 最強冤大頭金額差100萬 檢聲請傳喚王大陸作證

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

藝人閃兵案今天新北地方法院再度開庭，提訊在押的閃兵集團首腦陳志明，並傳喚集團共犯李名宸、張忠、林逸楷及閃兵失敗的傅姓役男。全部人雖當庭認罪，但對於閃兵價碼馬冠於全體涉案藝人的王大陸和陳志明供詞不一，王說是360萬元，陳則說僅有260萬，公訴檢察官為此聲請傳喚王大陸作證與陳男對質。

陳、李、張、林、傅等人今天出庭時，對於閃兵犯行全部認罪，僅就過程中的分工略有歧異，例如是誰帶役男看診？誰去領取或代替役男背高血壓檢測儀器？林、傅2人則強調已全盤認罪，當庭請求法官予以緩刑。

今天庭訊中法官發現，王大陸與陳志明供述的閃兵價碼竟出現100萬的不小差距，王大陸供稱總共付了360萬，其中300萬是現金交付，60萬是匯款；但陳志明卻堅決表示，只收了王大陸260萬，其中200萬是在王大陸家中，一對一現金交付，剩下60萬則以匯款方式支付。

由於雙方對於閃兵金額所述相差甚遠，蒞庭的公訴檢察官於是向法官聲請傳喚王大陸作證與陳志明對質獲准，未來開庭時將由檢方主詰問，陳志明方行反詰問。

藝人閃兵案今新北地院再度開庭，傳喚閃兵集團成員李名宸出庭。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案今新北地院再度開庭，由於藝人王大陸和閃兵集團首腦陳志明對於閃兵價碼供詞不一，檢方聲請傳喚王大陸作證與陳男對質。報系資料照片
藝人閃兵案今新北地院再度開庭，傳喚涉嫌閃兵的傅姓役男出庭。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案今新北地院再度開庭，傳喚閃兵集團成員林逸楷出庭。記者蔣永佑/攝影
藝人閃兵案今新北地院再度開庭，傳喚閃兵集團成員張忠出庭。記者蔣永佑/攝影
