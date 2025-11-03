快訊

飲料店老闆被分手…砍女友姊妹挾上頂樓 警急勸他「沒必要」仍挽不回

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

警員勸說蘇男。記者黃子騰／翻攝
警員勸說蘇男。記者黃子騰／翻攝
新北市三重昨晚發生恐怖情殺案。開設飲料店的35歲蘇男疑不滿與交往一年多的23歲陳姓前女友分手，昨晚竟至陳女三重住處揮刀砍傷陳女及其26歲姊姊，再挾持陳女至頂樓。警到場勸說時蘇男突情緒失控從15樓頂墜落送醫不治，釀成1死2傷慘劇。

據了解，在台北市中山區開設飲料店的35歲蘇男，一年多前與23歲陳女交往，但一個多月前陳女提出分手，蘇男因而情緒低落。昨天晚間8時許竟持水果刀，前往陳女位於新北市三重區環河南路社區大樓住處停車場埋伏。

約半小時後陳女與其26歲姊姊開車返回住處停車場，蘇男突然衝出來持水果刀朝陳女姊妹猛砍，造成陳女頸部遭劃傷、陳姊頸部及背部也遭砍傷。陳姊趁亂掙脫跑到附近的三重分局中興橋派出所求救。

警員獲報後先通報救護車將陳姊送醫，同時也動員警力於3分鐘內趕抵現場，經搜索並調閱監視器後，發現蘇男將陳女挾持上社區頂樓，警員立即上頂樓，發現蘇男持刀押著陳女站在圍牆邊，並說要同歸於盡。警員上前勸阻：「沒必要，我們先講一下，你有什麼樣要求，我們好好去了解好不好，你講出來我們一定可以做到，我們先退後好不好。」

但蘇男不為所動，突然當著警員面前從15樓頂墜落重摔在一樓路面，陳女見狀嚇得當場驚叫，警方立即通報救護人員到場，但蘇男已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治，而陳女頸部遭劃傷經送醫後已無生命危險。

警方立即通知蘇男母親前往醫院，據了解蘇男曾擔任職業軍人，退伍後自行創業在台北市中山區開設飲料店，從蘇男的個人網路社群中可見蘇男個性陽光開朗，還曾於雙十國慶連假期間赴花蓮當鏟子超人救災。但一個多月前與交往一年多的陳女分手後情緒因而低落，昨晚7時許蘇男曾與母親聯繫過，當時並無異狀。

陳女則供稱蘇男情緒起伏大，交往時曾對她有言語暴力及冷暴力，但對於分手原因則未提及。警方將依殺人未遂罪嫌偵辦，確切案發原因仍待後續釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

蘇男從15樓處墜落重摔路面送醫不治。記者黃子騰／翻攝
蘇男從15樓處墜落重摔路面送醫不治。記者黃子騰／翻攝
蘇男用這把水果刀砍傷前女友及其姊姊。記者黃子騰／翻攝
蘇男用這把水果刀砍傷前女友及其姊姊。記者黃子騰／翻攝

情緒低落 三重

