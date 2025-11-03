快訊

台中烏日火災涉案男被帶返偵訊 死亡17歲少女學校致哀：她與師長相處融洽

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中男子與房東因租屋糾紛心生不滿，故意開倒車撞房東鐵皮屋大門致火災，造成母女逃生無門一死一重傷，男子被警帶回調查。記者黃寅／翻攝
台中男子與房東因租屋糾紛心生不滿，故意開倒車撞房東鐵皮屋大門致火災，造成母女逃生無門一死一重傷，男子被警帶回調查。記者黃寅／翻攝
台中市烏日區五光路一處民宅今凌晨火警，初步調查是許姓男子駕駛一輛廂型車以倒車方式撞入引起火勢。當時火勢猛烈，消防人員救出屋內母女二人，但送醫後，17歲的女兒不治，母親亦重傷仍救治中。目前許男已逮獲，因他想不開，警方送醫後，經查無礙，已帶回訊問。

17歲女兒目前就讀霧峰一所高職電子科二年級，校方一早接獲消息感到震驚，表示林姓女學生平日表現正常，與師長同學相處融洽，突如其來的意外讓同學難以接受，也以致電給林姓女學生父親表示關心與哀悼。

校方表示，目前已緊急啟動校園安心輔導機制，將優先針對該班級進行團體輔導，並視學生情況提供個別諮商，全力協助孩子們走過這段艱難的時刻。

據了解，許男就逮時想不開，但就醫後經查身體無恙，目前由警方帶返烏日警分局進一步偵訊。

消防人員說，他們到達時，該輛廂型休旅車已車頭朝外卡在門前，據屋主親戚說，平常鐵捲門都是捲上去，只留鋁門窗，休旅車撞入後，可能因撞擊力過大，才使鐵捲門降下，並卡住車子。至於火警因何而起，是否車內載有油類？消防人員說，要待鑑識人員進一步鑑驗車內和房屋一樓地板才可以得知，但救災時現場並未聞到汽油味。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市烏日區五光路一處民宅今凌晨2時15分許傳出火警，警方初步了解許涉嫌駕車撞屋造成火勢。圖／讀者提供
台中市烏日區五光路一處民宅今凌晨2時15分許傳出火警，警方初步了解許涉嫌駕車撞屋造成火勢。圖／讀者提供

