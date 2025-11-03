台中男疑租屋糾紛「倒車撞屋」引火災…母女被堵逃生路1死1重傷 鄰曝他平日行為詭異

台中市烏日區五光路一處民宅凌晨2時15分火警，據救災消防人員說，趕到時整棟民宅已陷入火海，初步調查是許姓男子駕駛一輛廂型車，以倒車方式撞入，卡在鐵捲門下。當時火勢猛烈，消防人員從正面爬上陽台，在一樓西南角落房內救出母女二人，但送醫後一死一重傷。

台中市烏日區五光路一處民宅今凌晨2時15分許傳出火警，警方初步了解許涉嫌駕車撞屋造成火勢，目前火調查。圖／讀者提供

消防人員說，他們到達時，該輛廂型休旅車已車頭朝外卡在門前，據屋主親戚說，平常鐵捲門都是捲上去，只留鋁門窗，休旅車撞入後，可能因撞擊力過大，才使鐵捲門降下，並卡住車子。

至於火警因何而起，是否車內載有油類？消防人員說，要待鑑識人員進一步鑑驗車內和房屋一樓地板才可以得知，但救災時現場並未聞到汽油味。

警方已逮捕涉嫌縱火的許姓男子（64歲），初步調查，起火住家和隔壁是兄弟，住隔壁的哥哥說，起火房屋是他的弟弟夫妻一家居住，弟弟去雲林工作，當時僅弟媳和姪女在內。曾有個租客向母親租房子，行為怪異，還曾偷姪女的內褲，因此報案性騷擾，懷疑火警跟這名租客有關。

另一調查方向是，涉嫌縱火的許男在該屋居住多年，近日因屋主不再續租，疑因此引起男子心生怨懟，才駕車衝撞民宅並縱火洩憤。

