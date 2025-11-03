快訊

台中烏日火警母女1死1重傷 64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞釀火災

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

台中鐵皮住宅起火燃燒…家屬疑前租客縱火 母女1死1重傷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女受傷失去呼吸心跳送醫，急救後17歲女兒不治，母親仍救治中。對於火災發生原因還在調查中，但屋主家屬懷疑是前租客縱火，目前仍調查中。

台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女一死一重傷。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女一死一重傷。圖／台中市消防局提供

據了解，起火的是一棟2層樓鐵皮建物，火勢從1樓竄出，消防局凌晨2時15分獲報後立即派遣第三大隊、第七大隊、轄區烏日分隊等共計9個單位前往救災，現場由副局長楊元吉擔任指揮官，火勢於2時36分控制，2時44分撲滅。。

消防人員在2樓房間內救出2名女性民眾，分別是媽媽林姓婦人（50歲）全身80%二度燒燙傷失去呼吸心跳送往中山醫院，以及17歲的女兒背部及右腳約20%二度燒燙傷，也失去呼吸心跳送往亞大醫院急救，但女兒確定急救半小時後不治。

楊元吉說，現場燃燒1樓客廳傢俱，燃燒面積約20平方公尺，房屋裝有住警器，火警發生時有發出警報，不過因是鐵皮建築，室內熱輻射狀況強，導致鋁門窗燒熔、樓梯遭燒穿，加上二樓裝有鐵窗，較難以逃生。因一樓火勢大往上蔓延，二樓前方的陽台也無法避難，起火原因由火調人員調查中。

屋主家屬說，受困的是他的弟媳和姪女，過去隔壁棟有個租客向母親租房子，行為怪異，還曾偷姪女的內褲，因此報案性騷擾，懷疑火警案件，很可能跟這名租客有關。他的說法警方仍調查中。

台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女一死一重傷。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女一死一重傷。圖／台中市消防局提供

台中市烏日區民宅鐵皮屋火警。示意圖，圖／讀者提供
台中市烏日區民宅鐵皮屋火警。示意圖，圖／讀者提供

母親 台中市 火災

延伸閱讀

中壢鐵皮屋暗藏推筒子賭場 警破獲逮20人扣賭資逾22萬

強風豪雨發威 淡水新興里建案鐵皮又倒里長嘆很危險

天橋屋頂鐵皮發怪聲 民眾憂掀開後成為傷人「血滴子」

新北蘆洲民宅疑遭縱火竄大量濃煙 消防忙灌救男子竟稱：火是我放的

相關新聞

台中烏日縱火案釀母女1死1重傷…64歲前租客「不滿屋主」駕車衝撞導致火災

台中市烏日區五光路一處民宅今凌晨2時15分許傳出火警，造成一對母女一死一重傷。警方根據屋主家屬描述，鎖定前房客許姓男子涉...

台中烏日今晨母女一死一傷縱火案 64歲許男落網送醫

台中市烏日區五光路一處民宅今凌晨2時15分許傳出火警，造成一對母女一死一重傷。警方根據屋主家屬描述，鎖定前房客許姓男子涉...

恐怖情殺！男子持刀砍殺前女友及姊姊還挾持 當警面墜15樓亡

35歲蘇男疑不滿與23歲陳姓前女友分手，昨晚持水果刀至陳女新北市三重社區停車場埋伏，揮刀砍傷前女友的26歲姊姊後再挾持前...

台中鐵皮住宅起火燃燒…家屬疑前租客縱火 母女1死1重傷

台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女受傷失去呼吸心跳送醫，急救後17歲女兒不治，母親仍救治中。對於火災發生原因還在調查中，但屋主家屬懷疑是前租客縱火，目前仍調查中。

搶方向盤衝撞7機車疑毒品糾紛 兩男均持有喪屍煙彈被抓

49歲張姓男子在台北市信義區開車，與47歲張姓男子因搶方向盤衝撞路旁停放7輛機車，警方懷疑毒品糾紛引起，查獲兩人分別持有...

妙齡女欠2萬...摩鐵遭「鬼剃頭」餵毒 風流主嫌5個月換2女友落網

台中市警方在今年初偵辦一起毒品案時，從毒犯手機中發現，有女子在汽車旅館內，被人餵食毒品，還慘遭歹徒「鬼剃頭」，檢警循線追...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。