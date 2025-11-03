台中鐵皮住宅起火燃燒…家屬疑前租客縱火 母女1死1重傷

台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女受傷失去呼吸心跳送醫，急救後17歲女兒不治，母親仍救治中。對於火災發生原因還在調查中，但屋主家屬懷疑是前租客縱火，目前仍調查中。

台中市烏日區五光路今凌晨2時許發生一處住宅火警，造成林姓母女一死一重傷。圖／台中市消防局提供

據了解，起火的是一棟2層樓鐵皮建物，火勢從1樓竄出，消防局凌晨2時15分獲報後立即派遣第三大隊、第七大隊、轄區烏日分隊等共計9個單位前往救災，現場由副局長楊元吉擔任指揮官，火勢於2時36分控制，2時44分撲滅。。

消防人員在2樓房間內救出2名女性民眾，分別是媽媽林姓婦人（50歲）全身80%二度燒燙傷失去呼吸心跳送往中山醫院，以及17歲的女兒背部及右腳約20%二度燒燙傷，也失去呼吸心跳送往亞大醫院急救，但女兒確定急救半小時後不治。

楊元吉說，現場燃燒1樓客廳傢俱，燃燒面積約20平方公尺，房屋裝有住警器，火警發生時有發出警報，不過因是鐵皮建築，室內熱輻射狀況強，導致鋁門窗燒熔、樓梯遭燒穿，加上二樓裝有鐵窗，較難以逃生。因一樓火勢大往上蔓延，二樓前方的陽台也無法避難，起火原因由火調人員調查中。

屋主家屬說，受困的是他的弟媳和姪女，過去隔壁棟有個租客向母親租房子，行為怪異，還曾偷姪女的內褲，因此報案性騷擾，懷疑火警案件，很可能跟這名租客有關。他的說法警方仍調查中。

