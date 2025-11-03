聽新聞
恐怖情殺！男子持刀砍殺前女友及姊姊還挾持 當警面墜15樓亡
35歲蘇男疑不滿與23歲陳姓前女友分手，昨晚持水果刀至陳女新北市三重社區停車場埋伏，揮刀砍傷前女友的26歲姊姊後再挾持前女友至頂樓。警到場勸說，但蘇男突情緒失控從15樓頂墜落送醫不治，2名陳女刀傷無生命危險，全案依殺人未遂送辦。
據了解，昨天晚間8時許23歲陳女與26歲姊姊，開車返回新北市三重區環河南路社區大樓停車場時，陳女的蘇姓前男友（35歲）突然衝出，二話不說就持水果刀朝2女猛揮，陳女姊姊頸部背部遭劃傷後負傷逃離現場跑到附近派出所求救，警方立即協助通報救護車將陳姊送醫。
警員立即趕抵該社區，經逐層搜索及調閱監視器，發現蘇男揮刀砍傷陳姊後，挾持陳姓前女友並帶到社區頂樓。警員立即趕到頂樓進行勸阻，不料蘇男情緒十分激動，突然在警方面前從大樓頂墜落。救護人員到場發現蘇男已無生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。
而被挾持的陳女經查頸部有刀傷，所幸經送醫急救後已無生命危險，警方目前已通知蘇男家屬前來警局釐清案情，全案將依殺人未遂罪嫌送辦。
