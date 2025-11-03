新北男疑感情糾紛 持刀傷害姊妹後墜樓亡

新北市三重昨晚發生刑案，蘇姓男子疑因感情糾紛，持水果刀挾持前女友及攻擊被害人的姊姊，姊姊負傷到派出所報案，經警方圍捕時，被害人獲救，但蘇男卻墜樓亡。

三重分局以訊息說明，蘇男與陳姓女子為前男女朋友關係，蘇男疑因感情糾紛，2日晚間近9時趁陳女和其姊姊返回三重區環河南路住家時，涉在社區的停車場持水果刀意圖挾持陳女。

警方表示，陳女姊姊的頸部及背部遭蘇男持刀劃傷，陳女姊姊趁隙逃離現場，負傷到附近的派出所報案，警方獲報派員圍捕。

據了解，蘇男涉挾持陳女到社區的頂樓，就在警方勸說就逮時，蘇男不知何故墜樓，經送醫急救仍宣告不治，陳女獲救並因頸部刀傷送醫急救中。

警方表示，蘇男雖死亡，但全案仍將依殺人未遂罪移送新北地檢署偵處。