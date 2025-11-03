新北男疑感情糾紛 持刀傷害姊妹後墜樓亡
新北市三重昨晚發生刑案，蘇姓男子疑因感情糾紛，持水果刀挾持前女友及攻擊被害人的姊姊，姊姊負傷到派出所報案，經警方圍捕時，被害人獲救，但蘇男卻墜樓亡。
三重分局以訊息說明，蘇男與陳姓女子為前男女朋友關係，蘇男疑因感情糾紛，2日晚間近9時趁陳女和其姊姊返回三重區環河南路住家時，涉在社區的停車場持水果刀意圖挾持陳女。
警方表示，陳女姊姊的頸部及背部遭蘇男持刀劃傷，陳女姊姊趁隙逃離現場，負傷到附近的派出所報案，警方獲報派員圍捕。
據了解，蘇男涉挾持陳女到社區的頂樓，就在警方勸說就逮時，蘇男不知何故墜樓，經送醫急救仍宣告不治，陳女獲救並因頸部刀傷送醫急救中。
警方表示，蘇男雖死亡，但全案仍將依殺人未遂罪移送新北地檢署偵處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言