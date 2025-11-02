搶方向盤衝撞7機車疑毒品糾紛 兩男均持有喪屍煙彈被抓

49歲張姓男子在台北市信義區開車，與47歲張姓男子因搶方向盤衝撞路旁停放7輛機車，警方懷疑毒品糾紛引起，查獲兩人分別持有海洛因、安非他命、K他命、依託咪酯類「喪屍煙彈」，49歲張男因案被通緝，兩度被逮捕歸案。

警方調查，中古車商49歲張姓男子、無業47歲張姓男子住新北市汐止區，均曾被查獲毒品案，兩人認識20多年，疑因毒品糾紛產生嫌隙。

今年5月16日，49歲張男開車停放松山路巷道，47歲張男徒步行經趨前發生爭執，開車門探進駕駛座搶方向盤，49歲張男欲開車離開，撞擊路旁停放7輛機車，兩人擦挫傷，分別被消防隊送醫及自行就醫。

信義警分局福德街派出所通知兩人說明，47歲張男稱不知何故車輛暴衝，49歲張男未到案，警方懷疑有毒品糾紛，鎖定兩人追查。警方發現49歲張男常開車至該處，不排除是訪友或購買毒品，6月28日在該處攔車拘提他，搜出安非他命5包、K他命1包及喪屍煙彈，依毒品罪移送。

49歲張男未到庭，被台北地方法院發布通緝，警方9月21日又在該處逮捕他解送歸案；47歲張男同月30日開車載44歲倪姓男子至信義區某社會住宅停車場停車，員警從兩人身上及車上搜出海洛因3包、安非他命2包及喪屍煙彈2顆，逮捕依毒品罪移送。

另外，49歲張男因車禍被依過失傷害罪判拘役58天，未到案執行，被台北地檢署發布通緝，員警上月15日再度於該處逮捕他解送歸案。