快訊

嘉縣小客車自撞3傷！2歲女童頭頸傷勢嚴重 送醫不治

拍下台灣街道高清圖！大陸衛星「吉林一號」 究竟是什麼來頭

快打開音響！研究曝「這歲數」以上 常聽音樂可降低近40%失智風險

聽新聞
0:00 / 0:00

搶方向盤衝撞7機車疑毒品糾紛 兩男均持有喪屍煙彈被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

49歲張姓男子在台北市信義區開車，與47歲張姓男子因搶方向盤衝撞路旁停放7輛機車，警方懷疑毒品糾紛引起，查獲兩人分別持有海洛因、安非他命、K他命、依託咪酯類「喪屍煙彈」，49歲張男因案被通緝，兩度被逮捕歸案。

警方調查，中古車商49歲張姓男子、無業47歲張姓男子住新北市汐止區，均曾被查獲毒品案，兩人認識20多年，疑因毒品糾紛產生嫌隙。

今年5月16日，49歲張男開車停放松山路巷道，47歲張男徒步行經趨前發生爭執，開車門探進駕駛座搶方向盤，49歲張男欲開車離開，撞擊路旁停放7輛機車，兩人擦挫傷，分別被消防隊送醫及自行就醫。

信義警分局福德街派出所通知兩人說明，47歲張男稱不知何故車輛暴衝，49歲張男未到案，警方懷疑有毒品糾紛，鎖定兩人追查。警方發現49歲張男常開車至該處，不排除是訪友或購買毒品，6月28日在該處攔車拘提他，搜出安非他命5包、K他命1包及喪屍煙彈，依毒品罪移送。

49歲張男未到庭，被台北地方法院發布通緝，警方9月21日又在該處逮捕他解送歸案；47歲張男同月30日開車載44歲倪姓男子至信義區某社會住宅停車場停車，員警從兩人身上及車上搜出海洛因3包、安非他命2包及喪屍煙彈2顆，逮捕依毒品罪移送。

另外，49歲張男因車禍被依過失傷害罪判拘役58天，未到案執行，被台北地檢署發布通緝，員警上月15日再度於該處逮捕他解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

47歲張姓男子開車載倪姓男子至台北市信義區某社會住宅停車場，警方搜出海洛因、安非他命及依託咪酯類「喪屍煙彈」，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝
47歲張姓男子開車載倪姓男子至台北市信義區某社會住宅停車場，警方搜出海洛因、安非他命及依託咪酯類「喪屍煙彈」，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝
47歲張姓男子開車載倪姓男子至台北市信義區某社會住宅停車場，警方搜出海洛因、安非他命及依託咪酯類「喪屍煙彈」，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝
47歲張姓男子開車載倪姓男子至台北市信義區某社會住宅停車場，警方搜出海洛因、安非他命及依託咪酯類「喪屍煙彈」，逮捕移送。記者李奕昕／翻攝

毒品 喪屍煙彈

延伸閱讀

護理女神謝侑芯猝死爆內幕！黃明志在房內涉毒被捕

美軍加勒比海再轟疑似運毒船 釀3死

妙齡女欠2萬...摩鐵遭「鬼剃頭」餵毒 風流主嫌5個月換2女友落網

勞勃狄尼洛19歲外孫驟逝！嗑假毒品過量身亡　警方逮到主嫌

相關新聞

搶方向盤衝撞7機車疑毒品糾紛 兩男均持有喪屍煙彈被抓

49歲張姓男子在台北市信義區開車，與47歲張姓男子因搶方向盤衝撞路旁停放7輛機車，警方懷疑毒品糾紛引起，查獲兩人分別持有...

妙齡女欠2萬...摩鐵遭「鬼剃頭」餵毒 風流主嫌5個月換2女友落網

台中市警方在今年初偵辦一起毒品案時，從毒犯手機中發現，有女子在汽車旅館內，被人餵食毒品，還慘遭歹徒「鬼剃頭」，檢警循線追...

58刀砍死老母 鹿港家暴男收押

彰化縣鹿港鎮謝姓男子上月卅日晚間，疑與八十七歲老母起爭執，持農用鎌刀狂砍五十八刀，母親失血過多死亡。警方接獲報案到場，以...

彰化人倫悲劇…家暴男鎌刀砍殺87歲母逾50刀 法官裁定羈押

彰化縣鹿港鎮上月30晚間，發生子殺母人倫悲劇，58歲謝姓男子疑因與87歲老母發生爭執，涉嫌持農用鎌刀攻擊母親，導致母親身...

北市警路檢查獲近三千毒品案 刑事局3分鐘唾液快篩集訓全力打擊毒駕

台北市警察局今年1至9月巡邏路檢，線上查獲毒品案件2885件，查獲毒品種類多為愷他命、安非他命及新興毒品依托咪酯及卡西酮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。