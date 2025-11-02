中壢鐵皮屋暗藏推筒子賭場 警破獲逮20人扣賭資逾22萬
桃園市中壢區大享段一處鐵皮屋暗藏賭場，警方日前接獲情資調查，於昨晚8時許持搜索票前往，當場破獲職業推筒子賭場，現場賭金逾新台幣22萬元，並查獲負責人張女及賭客19人，分別依刑法送辦、社會秩序維護法裁罰。
桃園市政府警察局督察室日前接獲情資，於中壢區大享段某處無門牌號碼的鐵皮屋中疑似有賭博情事，與中壢警分局經連日蒐證後，確認該處內部非法經營推筒子職業賭場，便於昨晚8時許會同保安警察大隊，見時機成熟立即持搜索票上門查緝，當場破獲內部賭場及眾多賭客。
警方在現場帶回負責人66歲張女及賭客19人，並查扣筒仔牌、骰子、下注夾及牌尺等證物，更查扣賭資現金合計逾新台幣22萬元；全案警詢後，負責人張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言