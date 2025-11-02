中壢鐵皮屋暗藏推筒子賭場 警破獲逮20人扣賭資逾22萬

桃園市中壢區大享段一處鐵皮屋暗藏賭場，警方日前接獲情資調查，於昨晚8時許持搜索票前往，當場破獲職業推筒子賭場，現場賭金逾新台幣22萬元，並查獲負責人張女及賭客19人，分別依刑法送辦、社會秩序維護法裁罰。

桃園市政府警察局督察室日前接獲情資，於中壢區大享段某處無門牌號碼的鐵皮屋中疑似有賭博情事，與中壢警分局經連日蒐證後，確認該處內部非法經營推筒子職業賭場，便於昨晚8時許會同保安警察大隊，見時機成熟立即持搜索票上門查緝，當場破獲內部賭場及眾多賭客。