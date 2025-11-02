中壢鐵皮屋暗藏推筒子賭場 警破獲逮20人扣賭資逾22萬

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區大享段一處鐵皮屋暗藏賭場，警方日前接獲情資調查，於昨晚8時許持搜索票前往，當場破獲職業推筒子賭場，現場賭金逾新台幣22萬元，並查獲負責人張女及賭客19人，分別依刑法送辦、社會秩序維護法裁罰。

桃園市政府警察局督察室日前接獲情資，於中壢區大享段某處無門牌號碼的鐵皮屋中疑似有賭博情事，與中壢警分局經連日蒐證後，確認該處內部非法經營推筒子職業賭場，便於昨晚8時許會同保安警察大隊，見時機成熟立即持搜索票上門查緝，當場破獲內部賭場及眾多賭客。

警方在現場帶回負責人66歲張女及賭客19人，並查扣筒仔牌、骰子、下注夾及牌尺等證物，更查扣賭資現金合計逾新台幣22萬元；全案警詢後，負責人張女依刑法賭博罪移送偵辦，19名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

桃園市中壢區大享段一處鐵皮屋暗藏職業推筒子賭場，警方昨晚持搜索票前往，查獲負責人張女及賭客19人全依法送辦。圖／警方提供
桃園市中壢區大享段一處鐵皮屋暗藏職業推筒子賭場，警方昨晚持搜索票前往，破獲現場賭金逾新台幣22萬元，並查扣筒仔牌、骰子、下注夾及牌尺等證物。圖／警方提供
賭場 中壢 賭博

