妙齡女欠2萬...摩鐵遭「鬼剃頭」餵毒 風流主嫌5個月換2女友落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今年初偵辦一起毒品案時，從毒犯手機中發現，有女子在汽車旅館內，被人餵食毒品，還慘遭歹徒「鬼剃頭」，檢警循線追查，發現涉案的是綽號「饅頭」的張姓男子，今年5月間循線查獲張男及其女友，查扣市價約20萬元毒品，警詢後依毒品等罪送辦，張男遭檢方聲押獲准，近日遭檢方起訴。

台中市刑大偵二隊、烏日警分局在今年初偵辦一起毒品案，透過查扣涉案人的手機數位採證，發現在去年10月間，羅姓女子（25歲）在汽車旅館內，慘遭歹徒「鬼剃頭」，還被餵食含有毒品的咖啡包，手段惡劣。

警方報請台中地檢署檢察官指揮後，展開偵辦，發現有毒品前科、綽號「饅頭」張姓男子（27歲）涉案，專案小組跟監期間還發現，張男風流，跟監短短5個月期間，即換了2個女友，還以汽車旅館為家，不斷變換場所，作為分裝毒品據點，以規避檢警查緝。

檢警今年5月間鎖定張男下榻地點後，隨即派出霹靂小組強勢攻堅，張見警上門，驚慌失措、束手就擒。

此案另查扣毒品咖啡包57包（毛重233公克）、K他命6包（毛重20.3公克）、哈密瓜錠（毛重13.02公克）、依托咪酯煙油5瓶、煙彈一批、封口機一台、現金2萬2000元、手機4隻等贓證物，毒品市價約20萬餘元。

全案警詢後依毒品、妨害自由等罪，將張男移送台中地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准，近日偵結起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市張姓男子涉嫌販毒，在汽車旅館囚禁被害人施虐，檢警今年5月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌販毒，在汽車旅館囚禁被害人施虐，檢警今年5月收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌販毒，在汽車旅館囚禁被害人施虐，檢警今年5月收網抓人，查扣市價約20萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子涉嫌販毒，在汽車旅館囚禁被害人施虐，檢警今年5月收網抓人，查扣市價約20萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓女子因與張姓毒犯有金錢糾紛，慘遭張男餵毒、剃頭。記者陳宏睿／翻攝
台中市羅姓女子因與張姓毒犯有金錢糾紛，慘遭張男餵毒、剃頭。記者陳宏睿／翻攝

