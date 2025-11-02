芳苑鐵牛車載客翻覆 彰縣府開罰

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

鐵牛車是農機，非旅遊交通工具。圖／民眾提供
彰化縣芳苑鄉紅樹林海空步道昨下午二點多，一台經營潮間帶旅遊的鐵牛車不慎翻覆，車上十名遊客摔落受傷，所幸皆為輕傷。縣府昨晚指出，鐵牛車為「牡蠣搬運機」，不得超載與招攬非助手人員搭乘，將開罰並要求限期改善。

這團遊客全來自北部，昨天上午退潮時到潮間帶遊玩，下午二點後開始漲潮，一行人搭乘鐵牛車回岸上，車子經過出海路上坡路段卻「下滑」，先擦撞護欄再翻覆，十名遊客摔落車外，四男、六女肢體多處擦挫傷。

消防局獲報，派芳苑等分隊三輛救護車趕到，海巡也到場救護，並啟動大量傷病患處理機制，初步檢傷都意識清楚，皆為輕微擦挫傷。十名傷者送醫，但駕鐵牛車的漁民拒絕就醫。

由於鐵牛車沒車輛保險，安全問題向來遭疑，警方也將釐清車禍原因。縣府昨指在芳苑鄉出海路傾倒的是「牡蠣搬運機」，依彰化縣牡蠣搬運機管理自治條例規定，牡蠣搬運機是專供蚵農搬運蚵類產品或相關資材，除駕駛者外得搭載助手兩人的農業機械。

縣府強調該農機已超載，且疑招攬非助手人員上車，將依自治條例限期改善並罰款三千元以上、三萬元以下。縣府將加強宣導禁止超載、不定期稽查，並立公告提醒危險性，民眾應選擇合法的載運業者。

