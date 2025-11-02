58刀砍死老母 鹿港家暴男收押

彰化縣鹿港鎮謝姓男子上月卅日晚間，疑與八十七歲老母起爭執，持農用鎌刀狂砍五十八刀，母親失血過多死亡。警方接獲報案到場，以現行犯逮捕謝，依殺害直系血親尊親屬罪將他移送法辦，隔日法官裁准羈押。

鄰居表示，謝母有兩個兒子，都開設工廠，經濟條件不差，涉案的謝（五十八歲）是次子，與母親同住。謝因情緒不穩定，常有家暴行為，家人因此聲請保護令，保護對象包括謝妻及兒子。妻子後來與謝離婚，搬離住處，謝母不是受保護的對象，卻遭兒子殺害。

警方調查，上月卅日晚間十點多，謝姓男子覺得母親和朋友聊天「吵到他」，心生不滿，與母親口角，友人見狀離去。謝母見兒子情緒不穩，打電話要孫子（謝的兒子）回家幫忙安撫。

謝的兒子開車回家，謝的火氣反而更大，在家門口庭院拿起農用鎌刀攻擊母親，朝她頭部、頸部、身體瘋狂砍殺五十八刀，現場血跡斑斑，連兒子的車子也被砍劃，嚴重損毀。謝的兒子隨即報案，消防人員到場時，謝母因失血過多，已經死亡。

員警趕抵現場，當場逮人，依殺害直系血親尊親屬、毀損等罪嫌將謝移送彰化地檢署偵辦。檢察官向彰化地院聲請羈押獲准，將擇日驗屍，警方同時通知社工介入處理。