快訊

怒轟粿粿慣性說謊！范姜彥豐再發聲明回擊 心碎喊毀了我們這個家

豬隻禁運禁宰7日可望解禁？ 陳駿季：下周是關鍵時刻、周一公布疫調

APEC官方畫面曝光 台灣領袖代表親揭「與習近平0互動」原因

彰化人倫悲劇…家暴男鎌刀砍殺87歲母逾50刀 法官裁定羈押

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮上月30晚間，發生子殺母人倫悲劇，58歲謝姓男子疑因與87歲老母發生爭執，涉嫌持農用鎌刀攻擊母親，導致母親身中多刀、失血過多不治，警方接獲報案到場，以現行犯當場逮捕，依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送法辦，31日法官裁定羈押。

警方調查，謝男與母親同住，上月30晚間10時，謝姓男子的母親與友人聊天，吵到他，讓他心生不滿，情緒不穩，在友人離去後，謝母即打電話要孫子回來幫忙安撫。

沒想到，謝男看見兒子回來，火氣更大，在家門口庭院，持農用鎌刀攻擊母親，朝頭部、頸部砍殺50多刀，鄰居聽到激烈爭吵與呼救聲報案，消防人員趕到時，造成失血過多，已經當場死亡。

警方人員到場，將謝男依現行犯逮捕，依殺害直系血親尊親屬、家庭暴力及毀損等罪嫌移送法辦，檢察官向法官聲請羈押獲准，並報請社工介入處置。

據了解，謝男有家暴前科，情緒十分不穩定，妻子因被打到受不了已搬離住處，沒想到此次為了老母與友人聊天，竟在情緒失控下，持刀弒母，釀成人倫悲劇。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化縣鹿港鎮上月30晚間，發生子殺母人倫悲劇，58歲謝姓男子疑因與87歲老母發生爭執，涉嫌持農用鎌刀攻擊母親，導致母親身中多刀、失血過多不治，警方以現行犯當場逮捕。圖／取自鹿港分局網站
彰化縣鹿港鎮上月30晚間，發生子殺母人倫悲劇，58歲謝姓男子疑因與87歲老母發生爭執，涉嫌持農用鎌刀攻擊母親，導致母親身中多刀、失血過多不治，警方以現行犯當場逮捕。圖／取自鹿港分局網站

母親 法官 彰化 殺人 家暴

