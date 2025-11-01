北市警路檢查獲近三千毒品案 刑事局3分鐘唾液快篩集訓全力打擊毒駕

台北市警察局今年1至9月巡邏路檢，線上查獲毒品案件2885件，查獲毒品種類多為愷他命、安非他命及新興毒品依托咪酯及卡西酮咖啡包等，北市今年重點打擊新興毒品依托咪酯及毒品咖啡包，1至9月間共查獲混合式毒品分裝場116件，犯嫌149人，查扣毒品咖啡包2.2萬餘包，相較去年查獲犯嫌54人、1.6萬餘包，數據明顯上升。

今年初，台北市保安警察大隊在大同區路檢查獲劉姓犯嫌持有混合式毒品卡西酮咖啡包150包及一粒眠梅片630顆等大量毒品，台北市刑大毒品查緝中心報請檢方溯源偵辦，日前在於新北市樹林區查獲毒品上游黃姓藥頭，並在住處查獲大批毒品及分裝工具，包含一粒眠約12000顆 、卡西酮原料200g、研磨器、咖啡包分裝袋數箱、封口機及毒咖啡包成品逾百包及神仙水等證物，全案依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方警告，混合式毒品顧名思義混合多種毒品(包含MDMA、喵喵-卡西酮、FM2、愷他命等)，同時參雜中樞神經興奮劑及抑制劑，並以繽紛色彩的咖啡包、錠類及菸品作為偽裝，常加以酒類混用，使施用人口忽視用量及低估其危險性，造成生理反應混亂，心跳忽快忽慢、肌溶解症及腎衰竭等極大負荷，甚至發生猝死風險。

另外為打擊毒駕案件，警政署通令各警察機關戮力查緝毒品及毒駕犯罪，近期更研議歐、美、澳等先國，引進唾液毒品快篩執法策略，並會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4有關實施唾篩檢測及拒測的處置程序，目前條文已在10月20日進行預告。

全國各警察機關採購唾液毒品快篩試劑總計1萬2545劑，並已配發至全國各警察機關，將等處置程序公告施行，立即投入執法。

為確保員警使用唾篩試劑執法的正當性及正確性，刑事警察局業在10月30日召集全國各縣市刑警大隊、交通大隊及鑑識中心等不同領域的菁英幹部，辦理全國性大型教育訓練，並以「看的到、聽的到、摸的到」的「沉浸式教學」模式，除詳細講授唾篩試劑檢測方式、流程及法源依據，並讓各學員手持唾篩試劑進行實際檢測，更以「大家來找碴」方式，模擬第一線同仁實務檢測面臨各種疑難，及如何應對解決訣竅，希望透過「身歷其境」教育訓練模式，讓打擊毒駕執法策略能立即順利完備上路。

刑事局強調，未來只要短短3分鐘即可測出駕駛人是否施用毒品，續依道路交通管理處罰條例當場移置保管車輛並吊扣吊銷駕照，後續還可依刑法、刑事訴訟法規定，採集尿液檢測及涉犯公共危險罪移送偵辦。

