取締毒駕唾液快篩將上路 刑事局教育訓練嚴陣以待

為打擊毒駕，刑事局今天表示，已研議歐、美、澳等國作法，採購唾液毒品快篩試劑1萬2545劑，並導入交通執法機制和預告，且還辦理大型教育訓練準備就位。

警政署刑事局毒品查緝中心下午發布新聞稿表示，為有效打擊吸食毒品後駕車案件，警政署通令各警察機關戮力查緝毒品及毒駕犯罪，近期更研議歐、美、澳等先進國家作法，引進唾液毒品快篩執法策略。

同時，會同交通部增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4有關實施唾篩檢測及拒測的處置程序，目前該條文已於10月20日進行預告。

刑事局提到，全國各警察機關也已先行採購與歐美同步的先進唾液毒品快篩試劑，總計1萬2545劑，並配發至全國各警察機關，將待上述處置程序公告施行，立即投入執法。

為確保員警使用唾篩試劑執法的正當性及正確性，刑事局說，10月30日也召集全國各縣市刑警大隊、交通大隊及鑑識中心等不同領域的菁英幹部，辦理全國性大型教育訓練，以沉浸式教學模式，詳細講授唾篩試劑檢測方式、流程及法源依據，並讓各學員手持唾篩試劑進行實際檢測。

另外，透過「大家來找碴」方式，模擬第一線員警實務檢測面臨的各種疑難，以及如何應對解決的訣竅，希望透過身歷其境的教育訓練模式，讓此項打擊毒駕的最新執法策略，能立即順利完備上路。

刑事局說，唾液毒品快篩檢測即將全面上路執法，未來只要短短3分鐘即可測出駕駛人是否施用毒品，續依道路交通管理處罰條例當場移置保管車輛並吊扣吊銷駕照，後續還可依刑法、刑事訴訟法規定，採集尿液檢測及涉犯公共危險罪移送偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885