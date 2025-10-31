快訊

等快10分鐘…板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

反擊王子！范姜彥豐再發4點聲明 「手握明確證據」：公理終會到來

提前解禁或延長？非洲豬瘟案場仍驗出3處病毒 應變中心給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

「粉盒大王」之子與女子陳屍北市豪宅 今解剖未發現外傷

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市一家創業投資公司執行長陳姓男子，25日晚間被發現與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，檢警今天下午由法醫解剖，初步未發現外傷及打鬥痕跡，但確切死因，法醫還要檢驗血液、毛髮與器官組織後，才能進一步確定。

陳男父親及曾母親、哥哥都到場配合法醫驗屍，希望知道死因，雙方家屬面對媒體詢問不發一語，驗屍後遺體發還家屬，家屬未表達意見，將等法醫報告出爐釐清真正死因。

警方在案發現場查扣粉末、藥錠及電子煙彈，初驗分別有K他命、喵喵、FM2、大麻共4種毒品反應，不排除短時間大量或混合施用致死，已送相關機關鑑定成分，因事涉命案，請求加速鑑定。

據了解，死者陳屍豪宅本來是家人居住，後來讓給死者住，家人搬到同社區隔壁棟居住，曾女24日進入陳男豪宅，隔天就被陳父發現兩人死亡。

陳男、曾女兩人穿著休閒服，衣著完成，警方檢視豪宅，發現環境整潔乾淨，兩人只在客廳活動，並未使用餐廳、廚房等設備。

警方詢問社區人員、家屬，他們都沒有看過和陳男一同死去的曾女，社區警衛也是第一次看到對方，但兩人如何相識相約仍未知，目前死者上鎖手機已送交鑑識，將等手機解鎖後的資料傳回給偵辦警方才能釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

創業投資公司執行長陳姓男子，25日晚間被發現與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，檢警今天下午由法醫解剖釐清死因。記者廖炳棋／攝影
創業投資公司執行長陳姓男子，25日晚間被發現與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，檢警今天下午由法醫解剖釐清死因。記者廖炳棋／攝影

家人 北市 命案

延伸閱讀

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

粉盒大王兒9億CEO與美甲師陳屍豪宅 月底解剖、手機解鎖查奪命人

億級CEO陳屍信義區豪宅！初驗4毒反應…網揭富人染毒原因：這階級最安分

9億創投CEO豪宅命案初驗4種毒品 短時間大量混合施用致死？

相關新聞

罰不怕？全台最大黃牛夫妻重操舊業 搶賣GD演唱會門票遭拘提

GD權志龍（G-Dragon）今年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，警方破獲黃牛攻破實名制案，GD 11月1日、2日將重返...

「粉盒大王」之子與女子陳屍北市豪宅 今解剖未發現外傷

台北市一家創業投資公司執行長陳姓男子，25日晚間被發現與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，檢警今天下午由法醫解剖，初步未發現外...

網紅「鳳梨」駕車遭槍擊嘉檢追加起訴藏匿槍手男子 主嫌等4人在逃

嘉義網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉市區，遭連開12槍槍擊案，偵辦進度再推進。嘉義地檢署追加起訴協助藏匿槍手的23歲...

網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 嘉檢追加起訴藏匿槍手男子

網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉義市區，謝姓男子持槍朝車連開12槍。嘉檢23日追加起訴藏匿槍手的張姓男子，並查出幕後...

影／高雄歇業小吃部變身KTV開毒趴 見警荷槍實彈竄防火巷…38人被逮

高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV，市刑大警方獲報，指越南籍黃姓男子暗中辦毒趴供同鄉消費、吸毒，警方蒐證屬實，上月底...

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今舉辦「法醫電腦斷層掃描與鑑識科學實務研討會」，法務部政務次長徐錫祥指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。