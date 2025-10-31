「粉盒大王」之子與女子陳屍北市豪宅 今解剖未發現外傷

台北市一家創業投資公司執行長陳姓男子，25日晚間被發現與曾姓女子陳屍台北市一處豪宅，檢警今天下午由法醫解剖，初步未發現外傷及打鬥痕跡，但確切死因，法醫還要檢驗血液、毛髮與器官組織後，才能進一步確定。

陳男父親及曾母親、哥哥都到場配合法醫驗屍，希望知道死因，雙方家屬面對媒體詢問不發一語，驗屍後遺體發還家屬，家屬未表達意見，將等法醫報告出爐釐清真正死因。

警方在案發現場查扣粉末、藥錠及電子煙彈，初驗分別有K他命、喵喵、FM2、大麻共4種毒品反應，不排除短時間大量或混合施用致死，已送相關機關鑑定成分，因事涉命案，請求加速鑑定。

據了解，死者陳屍豪宅本來是家人居住，後來讓給死者住，家人搬到同社區隔壁棟居住，曾女24日進入陳男豪宅，隔天就被陳父發現兩人死亡。

陳男、曾女兩人穿著休閒服，衣著完成，警方檢視豪宅，發現環境整潔乾淨，兩人只在客廳活動，並未使用餐廳、廚房等設備。

警方詢問社區人員、家屬，他們都沒有看過和陳男一同死去的曾女，社區警衛也是第一次看到對方，但兩人如何相識相約仍未知，目前死者上鎖手機已送交鑑識，將等手機解鎖後的資料傳回給偵辦警方才能釐清。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885