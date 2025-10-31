聽新聞
網紅「鳳梨」駕車遭槍擊嘉檢追加起訴藏匿槍手男子 主嫌等4人在逃
嘉義網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉市區，遭連開12槍槍擊案，偵辦進度再推進。嘉義地檢署追加起訴協助藏匿槍手的23歲張姓男子，並掌握綽號「阿勇」及其小弟「小黑」涉案，將發布通緝。
起訴書指出，謝姓槍手與陳姓男子共同策劃犯案。7月15日晚間，謝男騎機車尾隨吳泓逸車輛至嘉義市博愛路二段，在停等紅燈時持非制式手槍射擊12槍，所幸無人受傷。犯案後棄車脫逃。
謝男隨後由36歲林姓男子駕車接應，南下高雄田寮區藏匿，同時拔除行車紀錄器並提供3萬元與手機助其逃亡。隔日再由36歲張男北送至台南白河區，轉交陳姓男子協助藏身，7月17日在台南新營失去行蹤。林男、張男遭依幫助殺人未遂及藏匿罪嫌起訴；謝男與涉嫌幕後指使的陳男仍在逃。
檢警追查發現，「阿勇」為幕後主使之一，案發隔日即出境，指示小弟「小黑」提供金錢與手機給槍手。「小黑」8月出境。此外，「阿勇」還指示23歲張男在台南東山區工廠安置謝男。張男供稱，曾目睹謝男攜帶子彈，也聽聞「阿勇」要求其「坐船出去」遭拒絕，成為檢方追訴關鍵。嘉檢表示，已掌握「阿勇」、「小黑」身分，將循線發布通緝。目前4人在逃，其中3人潛逃國外。警方持續追查幕後動機與資金來源。
