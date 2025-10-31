網紅「鳳梨」駕車遭槍擊嘉檢追加起訴藏匿槍手男子 主嫌等4人在逃

嘉義網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉市區，遭連開12槍槍擊案，偵辦進度再推進。嘉義地檢署追加起訴協助藏匿槍手的23歲張姓男子，並掌握綽號「阿勇」及其小弟「小黑」涉案，將發布通緝。

起訴書指出，謝姓槍手與陳姓男子共同策劃犯案。7月15日晚間，謝男騎機車尾隨吳泓逸車輛至嘉義市博愛路二段，在停等紅燈時持非制式手槍射擊12槍，所幸無人受傷。犯案後棄車脫逃。

謝男隨後由36歲林姓男子駕車接應，南下高雄田寮區藏匿，同時拔除行車紀錄器並提供3萬元與手機助其逃亡。隔日再由36歲張男北送至台南白河區，轉交陳姓男子協助藏身，7月17日在台南新營失去行蹤。林男、張男遭依幫助殺人未遂及藏匿罪嫌起訴；謝男與涉嫌幕後指使的陳男仍在逃。