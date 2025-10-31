網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 嘉檢追加起訴藏匿槍手男子

快訊

中央社／ 嘉義市31日電

網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉義市區，謝姓男子持槍朝車連開12槍。嘉檢23日追加起訴藏匿槍手的張姓男子，並查出幕後主使之一的男子及其小弟也涉案，將發布通緝

根據嘉義地檢署14日的起訴書，謝姓、陳姓男子涉嫌共同謀劃持槍射擊吳泓逸。由謝男於7月15日晚上騎機車尾隨吳泓逸座車至嘉義市博愛路二段，在停等紅燈時，持非制式手槍朝吳泓逸座車連開12槍，車內無人受傷。

嘉檢表示，謝男開槍後在路邊棄車，再搭乘計程車南下高雄市田寮區，由36歲林男駕車協助藏匿，事後林男拔除行車紀錄器滅證，並提供手機、新台幣3萬元給謝男，作為逃亡費用。

嘉檢說明，林男於7月16日又將謝男北送至台南白河區，由36歲張男接應，將謝男帶至陳男住所藏匿。謝男最後行蹤於7月17日消失在台南市新營區。

謝男及涉幕後主使的陳男仍在逃、通緝中，接應槍手的林男及張男則被依幫助殺人未遂、藏匿等罪嫌起訴。

檢警陸續清查發現，綽號「阿勇」及其小弟「小黑」涉案甚深。檢警查出「阿勇」也是槍擊案幕後主使之一，已於案發隔天出境。他涉嫌指使「小黑」提供手機、金錢給謝男，「小黑」已於8月間出境。「阿勇」還指使23歲的張姓男子協助謝男藏匿在台南市東山區工廠。

嘉檢表示，23歲張男日前到案，其目擊謝男自口袋拿出子彈，並聽聞「阿勇」要求謝男「坐船先出去」遭拒絕的訊息，23日對張男追加起訴。

嘉檢今天表示，已掌握「阿勇」、「小黑」的真實身分，近日將發布通緝。目前有4人在逃，其中3人已潛逃出國。

網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉義市區，謝姓男子持槍朝車連開12槍。記者魯永明／翻攝
通緝 嘉義 台南 殺人未遂

