罰不怕？全台最大黃牛夫妻重操舊業 搶賣GD演唱會門票遭拘提

GD權志龍（G-Dragon）今年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，警方破獲黃牛攻破實名制案，GD 11月1日、2日將重返台北於大巨蛋開唱。檢警追查，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍日前違反文化創意產業發展法，起訴求刑7年，夫妻檔涉重操舊業，非法搶購GD演唱會門票販售，刑事局昨搜索夫妻及林姓助理3人，今下午移送台北地檢署複訊。

檢警追查GD演唱會黃牛售票，查出曾被羈押的夫妻檔再度涉從事黃牛產業再犯，昨30日依違反文化創意產業發展法第10條之1第3項以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文表演票券，及刑法行使偽變造準私文書等罪嫌，指揮刑事局偵查第九大隊搜索劉等3人住居所共3處，並拘提3人到案釐清案情。

周杰倫去年開演唱會引發「黃牛之亂」檢警追查，夫妻檔43歲劉旻岳、33歲張依萍涉透過line社群平台帳號「yiyiticket」號稱全台最大票券代購，主打「好的代購讓你上天堂」、「保證預售」開價3至4倍出售門票。夫妻2人全職從事黃牛事業，涉與國內外工程師以電腦程式非法搶票，8年來黃牛集團、訂票工程師不法所得高達4千餘萬元。

北檢今年2月20日依違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書罪嫌起訴夫妻等11人訴。檢方痛批，在五星級酒店落網的劉旻岳、張依萍，平日生活奢華，富裕生活均建立在人民公平接近藝文票券的犧牲上，經年累月下，熱衷藝文、運動賽事的人民漸漸放棄正常公平的購票管道，反而轉向各大受票社群高價求票，造就黃牛產業生生不息，使我國藝文、運動市場嚴重畸形。2人否認犯罪狡辯「僅是代購」、「完全不知情」，檢方建請法院從重量刑，並定應執行有期徒刑7年以上之刑，以昭炯戒。

刑事局7月曾破獲GD演唱會黃牛票案，曾任徵信業的職業黃牛柳男涉向香港搶票集團購買演唱會兌票序號，主打「保證入場」用原價6倍至12倍上網兜售，工程師陳男涉以買家提供的大頭照及門票對應的身分證字號，偽造身分證供買家通過實名制認證，早餐店老闆詹男、保全江男則與買家面交收款、交付門票。