快訊

大獲全勝？稀土休戰讓川普得意 專家示警：反而開創危險先例

「雄獅部隊」女士官BMI值超標 為求留營…人事官幫做這事吃官司

無法確定來源！非洲豬瘟基因定序出爐 與大陸、越南相似度逾99%

聽新聞
0:00 / 0:00

罰不怕？全台最大黃牛夫妻重操舊業 搶賣GD演唱會門票遭拘提

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

GD權志龍（G-Dragon）今年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，警方破獲黃牛攻破實名制案，GD 11月1日、2日將重返台北於大巨蛋開唱。檢警追查，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍日前違反文化創意產業發展法，起訴求刑7年，夫妻檔涉重操舊業，非法搶購GD演唱會門票販售，刑事局昨搜索夫妻及林姓助理3人，今下午移送台北地檢署複訊。

檢警追查GD演唱會黃牛售票，查出曾被羈押的夫妻檔再度涉從事黃牛產業再犯，昨30日依違反文化創意產業發展法第10條之1第3項以虛偽資料或其他不正方式利用電腦購買藝文表演票券，及刑法行使偽變造準私文書等罪嫌，指揮刑事局偵查第九大隊搜索劉等3人住居所共3處，並拘提3人到案釐清案情。

周杰倫去年開演唱會引發「黃牛之亂」檢警追查，夫妻檔43歲劉旻岳、33歲張依萍涉透過line社群平台帳號「yiyiticket」號稱全台最大票券代購，主打「好的代購讓你上天堂」、「保證預售」開價3至4倍出售門票。夫妻2人全職從事黃牛事業，涉與國內外工程師以電腦程式非法搶票，8年來黃牛集團、訂票工程師不法所得高達4千餘萬元。

北檢今年2月20日依違反文化創意產業發展法、刑法偽造文書罪嫌起訴夫妻等11人訴。檢方痛批，在五星級酒店落網的劉旻岳、張依萍，平日生活奢華，富裕生活均建立在人民公平接近藝文票券的犧牲上，經年累月下，熱衷藝文、運動賽事的人民漸漸放棄正常公平的購票管道，反而轉向各大受票社群高價求票，造就黃牛產業生生不息，使我國藝文、運動市場嚴重畸形。2人否認犯罪狡辯「僅是代購」、「完全不知情」，檢方建請法院從重量刑，並定應執行有期徒刑7年以上之刑，以昭炯戒。

刑事局7月曾破獲GD演唱會黃牛票案，曾任徵信業的職業黃牛柳男涉向香港搶票集團購買演唱會兌票序號，主打「保證入場」用原價6倍至12倍上網兜售，工程師陳男涉以買家提供的大頭照及門票對應的身分證字號，偽造身分證供買家通過實名制認證，早餐店老闆詹男、保全江男則與買家面交收款、交付門票。

GD今年7月11日至13日台北小巨蛋演唱會黃牛票價格，原價800元賣9800，VVIP門票原價8980元開價6萬多元。今年7月15日柳男等4人落網，警方查出柳男電腦中有GD演唱會門票序號約1000組，還有BLACKPINK、孫燕姿演唱會門票序號。

黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉重操舊業販售黃牛票，檢警查出涉販售GD權志龍（G-Dragon）今年7月台北小巨蛋演唱會門票，依違反文化創意產業發展法搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉重操舊業販售黃牛票，檢警查出涉販售GD權志龍（G-Dragon）今年7月台北小巨蛋演唱會門票，依違反文化創意產業發展法搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉重操舊業販售黃牛票，檢警查出涉販售GD權志龍（G-Dragon）今年7月台北小巨蛋演唱會門票，依違反文化創意產業發展法搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍涉重操舊業販售黃牛票，檢警查出涉販售GD權志龍（G-Dragon）今年7月台北小巨蛋演唱會門票，依違反文化創意產業發展法搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍的助理林韋德涉違反文化創意產業發展法，遭搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影
黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍的助理林韋德涉違反文化創意產業發展法，遭搜索拘提到案。記者蕭雅娟／攝影

黃牛 演唱會 夫妻

延伸閱讀

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

中國開賣iPhone 17 京滬凌晨上百人龍 黃牛加價1500搶購

影／桃機白牌車載客拒檢衝撞 航警開8槍逮捕列管黃牛

桃機白牌車拒檢衝突 黃牛司機早列黑名單 曾讓飯店頭痛

相關新聞

罰不怕？全台最大黃牛夫妻重操舊業 搶賣GD演唱會門票遭拘提

GD權志龍（G-Dragon）今年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，警方破獲黃牛攻破實名制案，GD 11月1日、2日將重返...

網紅「鳳梨」駕車遭連開12槍 嘉檢追加起訴藏匿槍手男子

網紅「鳳梨」吳泓逸7月駕車載妻行經嘉義市區，謝姓男子持槍朝車連開12槍。嘉檢23日追加起訴藏匿槍手的張姓男子，並查出幕後...

影／高雄歇業小吃部變身KTV開毒趴 見警荷槍實彈竄防火巷…38人被逮

高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV，市刑大警方獲報，指越南籍黃姓男子暗中辦毒趴供同鄉消費、吸毒，警方蒐證屬實，上月底...

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今舉辦「法醫電腦斷層掃描與鑑識科學實務研討會」，法務部政務次長徐錫祥指出...

京華城案吳順民作證 否認施壓公務員

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚北市議員應曉薇顧問吳順民作證。吳否認施壓公務員，自認守法的人，去年被拘提，在驚恐狀況下，...

京華城筆錄 柯文哲嗆檢針對他

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲辯護人認偵查檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂時，筆錄記載黃自稱「明知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。