快訊

影／高雄歇業小吃部變身KTV開毒趴 見警荷槍實彈竄防火巷…38人被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV，市刑大警方獲報，指越南籍黃姓男子暗中辦毒趴供同鄉消費、吸毒，警方蒐證屬實，上月底會同荷槍實彈的特勤員警破門衝入，數名男女鑽防火巷逃竄被逮回，共38人落網，並起出30包毒品

市刑大偵三隊警方8月間接獲情資，指越南籍黃姓男子在大社工業區附近租借已歇業的小吃部，後改裝多間隔音包廂，暗中經營「越式KTV」，專供越南籍移工消費、舉辦毒品「轟趴」。

警方暗中調查，發現每到夜晚，該處KTV有多名越南籍男女出入，查訪屬實，上月底持行搜索，會同保大特勤荷槍實彈攻堅，警方以器具破壞大門後，衝進屋內，當時包廂內男女聞聲，有人竄逃至防火巷試圖攀牆逃逸，後仍被逮回。

警方在現場共逮獲黃男及員工武姓（24歲）、裴姓（20歲）男子，以及35名顧客，並起出毒品咖啡包22包、安非他命8包、K盤2個、K他命香菸1支及現金7千2百元等物。

警方將黃等29男、9女共計38名越南籍男女帶回，清查另有4男是逃逸移工；警詢後，依違反毒品危害防制條例與入出國及移民法分別移送橋頭地檢署及移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦，黃男因販毒涉嫌重大，經檢方聲請羈押獲准。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供
高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV辦毒趴，警方上月底荷槍實彈破門衝入，逮38名越南籍男女，並起出30包毒品等物。圖／讀者提供

毒品 越南 移工 吸毒

影／高雄歇業小吃部變身KTV開毒趴 見警荷槍實彈竄防火巷…38人被逮

高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV，市刑大警方獲報，指越南籍黃姓男子暗中辦毒趴供同鄉消費、吸毒，警方蒐證屬實，上月底...

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今舉辦「法醫電腦斷層掃描與鑑識科學實務研討會」，法務部政務次長徐錫祥指出...

京華城案吳順民作證 否認施壓公務員

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚北市議員應曉薇顧問吳順民作證。吳否認施壓公務員，自認守法的人，去年被拘提，在驚恐狀況下，...

京華城筆錄 柯文哲嗆檢針對他

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲辯護人認偵查檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂時，筆錄記載黃自稱「明知...

柯文哲嗆筆錄偽造「針對我製造的」 檢察官：想提告根本告不成

台北地院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲認檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂記錄黃自稱「明知違法」涉刑事犯罪聲請勘...

影／親赴地檢署！綠營喊美濃大峽谷「自盜自演」 柯志恩怒提告批造謠

美濃大峽谷案關鍵地主石麗君由於曾陪同國民黨立委柯志恩前往現場會勘，未料卻遭民進黨在臉書上造謠稱石麗君是柯志恩「自家特助」...

