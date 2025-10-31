影／高雄歇業小吃部變身KTV開毒趴 見警荷槍實彈竄防火巷…38人被逮

高雄大社區一家歇業小吃部變身越式KTV，市刑大警方獲報，指越南籍黃姓男子暗中辦毒趴供同鄉消費、吸毒，警方蒐證屬實，上月底會同荷槍實彈的特勤員警破門衝入，數名男女鑽防火巷逃竄被逮回，共38人落網，並起出30包毒品。

市刑大偵三隊警方8月間接獲情資，指越南籍黃姓男子在大社工業區附近租借已歇業的小吃部，後改裝多間隔音包廂，暗中經營「越式KTV」，專供越南籍移工消費、舉辦毒品「轟趴」。

警方暗中調查，發現每到夜晚，該處KTV有多名越南籍男女出入，查訪屬實，上月底持行搜索，會同保大特勤荷槍實彈攻堅，警方以器具破壞大門後，衝進屋內，當時包廂內男女聞聲，有人竄逃至防火巷試圖攀牆逃逸，後仍被逮回。

警方在現場共逮獲黃男及員工武姓（24歲）、裴姓（20歲）男子，以及35名顧客，並起出毒品咖啡包22包、安非他命8包、K盤2個、K他命香菸1支及現金7千2百元等物。

警方將黃等29男、9女共計38名越南籍男女帶回，清查另有4男是逃逸移工；警詢後，依違反毒品危害防制條例與入出國及移民法分別移送橋頭地檢署及移民署南區事務大隊高雄市專勤隊偵辦，黃男因販毒涉嫌重大，經檢方聲請羈押獲准。

