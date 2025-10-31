與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今舉辦「法醫電腦斷層掃描與鑑識科學實務研討會」，法務部政務次長徐錫祥指出，將PMCT科技應用導入司法實務，讓司法科學資訊能更即時，同時持續提升我司法鑑識能量。

徐錫祥說，法醫工作在司法體系中扮演極為關鍵的角色，不僅攸關事實真相的釐清，更直接影響司法判決的公正與社會的信任。隨著科技進步，法醫電腦斷層掃描（PMCT）已成為國際間不可或缺的鑑識工具，係以非侵入且高精度方式進行大體掃描，3D重建傷害樣態並保存影像資料，讓鑑識作業更加科技化與系統化。

徐指出，法務部推動「智慧司法」與「數位轉型」，將PMCT的科技應用導入司法實務，並強化跨機關資料整合與資源共享，讓司法科學資訊能更即時、更安全方式運作。同時，透過與國內外專業機構合作，持續提升我國司法鑑識能量與國際接軌。

法務部表示，本次研討會內容涵蓋PMCT實務應用案例、DNA建檔與鑑定技術在刑案偵辦中之應用，以及新興毒品趨勢分析等主題 使得檢警在刑案發生後能更快速確認嫌犯身分，甚至破獲多年懸案。

法務部表示，針對近年來電子煙、「喪屍煙彈」等新型態毒品的危害與氾濫，政府已制定推動「新世代反毒策略行動綱領」，由法醫研究所強化藥毒物檢驗能量，成為國家鑑識及司法偵查的堅實後盾。

法務部指出，法醫研究所近年在專業上的成長，不論在PMCT影像應用、DNA鑑定、毒化分析或司法死因資料庫建置等面向，均展現「以科學捍衛正義」的精神，期盼未來法醫研究所持續深化與醫學、學術及執法單位的合作，共同推動司法科技的專業發展與國際接軌。

