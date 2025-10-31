快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今舉辦「法醫電腦斷層掃描與鑑識科學實務研討會」，法務部政務次長徐錫祥指出，將PMCT科技應用導入司法實務，讓司法科學資訊能更即時，同時持續提升我司法鑑識能量。

徐錫祥說，法醫工作在司法體系中扮演極為關鍵的角色，不僅攸關事實真相的釐清，更直接影響司法判決的公正與社會的信任。隨著科技進步，法醫電腦斷層掃描（PMCT）已成為國際間不可或缺的鑑識工具，係以非侵入且高精度方式進行大體掃描，3D重建傷害樣態並保存影像資料，讓鑑識作業更加科技化與系統化。

徐指出，法務部推動「智慧司法」與「數位轉型」，將PMCT的科技應用導入司法實務，並強化跨機關資料整合與資源共享，讓司法科學資訊能更即時、更安全方式運作。同時，透過與國內外專業機構合作，持續提升我國司法鑑識能量與國際接軌。

法務部表示，本次研討會內容涵蓋PMCT實務應用案例、DNA建檔與鑑定技術在刑案偵辦中之應用，以及新興毒品趨勢分析等主題　使得檢警在刑案發生後能更快速確認嫌犯身分，甚至破獲多年懸案。

法務部表示，針對近年來電子煙、「喪屍煙彈」等新型態毒品的危害與氾濫，政府已制定推動「新世代反毒策略行動綱領」，由法醫研究所強化藥毒物檢驗能量，成為國家鑑識及司法偵查的堅實後盾。

法務部指出，法醫研究所近年在專業上的成長，不論在PMCT影像應用、DNA鑑定、毒化分析或司法死因資料庫建置等面向，均展現「以科學捍衛正義」的精神，期盼未來法醫研究所持續深化與醫學、學術及執法單位的合作，共同推動司法科技的專業發展與國際接軌。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台大法醫研究所所長翁德怡。圖／法務部提供
台大法醫研究所所長翁德怡。圖／法務部提供
法務部政務次長徐錫祥。 圖／法務部提供
法務部政務次長徐錫祥。 圖／法務部提供

司法 法務部 科學

延伸閱讀

富邦獨董陳建宏至法務部矯正署任人權講座 監所管理是社安網重要一環

人權會兩公約獨立評估意見 籲落實逐步廢除死刑

政院修正刑法 故意殺人及兒虐致死判10年以上不得假釋

非洲豬瘟王姓獸醫佐回國「列證人」 今早受偵訊結果曝

相關新聞

與台大辦法醫電腦斷層研討會 法務部：提升司法鑑識能量

法務部法醫研究所與台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今舉辦「法醫電腦斷層掃描與鑑識科學實務研討會」，法務部政務次長徐錫祥指出...

京華城案吳順民作證 否認施壓公務員

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚北市議員應曉薇顧問吳順民作證。吳否認施壓公務員，自認守法的人，去年被拘提，在驚恐狀況下，...

京華城筆錄 柯文哲嗆檢針對他

台北地方法院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲辯護人認偵查檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂時，筆錄記載黃自稱「明知...

柯文哲嗆筆錄偽造「針對我製造的」 檢察官：想提告根本告不成

台北地院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲認檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂記錄黃自稱「明知違法」涉刑事犯罪聲請勘...

影／親赴地檢署！綠營喊美濃大峽谷「自盜自演」 柯志恩怒提告批造謠

美濃大峽谷案關鍵地主石麗君由於曾陪同國民黨立委柯志恩前往現場會勘，未料卻遭民進黨在臉書上造謠稱石麗君是柯志恩「自家特助」...

吳順民「穿梭」議會與威京集團？檢：與應曉薇共同欺騙公務員

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳作證完畢，檢方表示，吳順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。