京華城案吳順民作證 否認施壓公務員

台北地方法院審理京華城案，昨傳同列被告、應曉薇前助理吳順民作證。記者林俊良／攝影

台北地方法院審理京華城案，昨傳喚北市議員應曉薇顧問吳順民作證。吳否認施壓公務員，自認守法的人，去年被拘提，在驚恐狀況下，筆錄有些說法並不確實。檢方指吳作證明顯保留，領威京集團薪資，卻以議員助理名義穿梭在公務員間，與應共同欺騙市府公務員。

吳順民說，二○一四年退休到應曉薇辦公室擔任無給職顧問，主要協助都市計畫、都市更新陳情案；二○一六年轉到兆欣、鼎越擔任顧問，從兆欣轉鼎越是集團人資長建議，沒有特別和應曉薇說有領五萬元顧問費。

吳表示京華城案有三個委屈，一是容積率，一是廣場西北角捐地拿不回來，一是百姓有委屈申訴無門。協調過程他只聯絡公務員，不會去講代表的是誰，出席協調會也不會特別講自己身分。

吳順民證實，二○二○年二月十八日有拜會都發局前局長黃景茂、前副市長彭振聲訴說京華城案的委屈，至於京華城容獎項目，是總工程司邵琇珮提議，長豐顧問公司稱容獎主意與他有關，是認知上不同。

檢察官指控吳順民對市府公務員施壓，吳否認，稱向來尊重公務員；京華城案他雖有提供建議給應曉薇，但應曉薇沒有指揮他做事，也沒請他對行政機關下指令。

檢方表示，吳把責任全推給長豐公司，他以應曉薇顧問或助理名義穿梭於市府公務員間，從未表達同時在威京集團領薪，實際上是與應曉薇共同欺騙市府公務員。