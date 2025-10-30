柯文哲嗆筆錄偽造「針對我製造的」 檢察官：想提告根本告不成

台北地院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲認檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂記錄黃自稱「明知違法」涉刑事犯罪聲請勘驗，合議庭今勘驗光碟，柯表示，偵訊是針對自己製造的，檢方說，黃親口說研議案是「奉交下」，如要提告也告不成。

勘驗的偵查光碟是2024年9月13日於台北地檢署偵查庭內林俊言偵訊黃景茂的記錄，黃先以證人接受調查，再轉被告偵訊，時間從當晚11時跨夜到翌日凌晨2時。

柯文哲表示，勘驗影片對台灣社會公開後，明顯看到偵訊是檢察官對「柯文哲」製造的，林俊言按照他的劇本要求黃景茂說出口；柯說，他自己被偵訊十幾次，如從早上問到半夜「你叫我講什麼我也講出來了」。

柯文哲表示「京華城案哪有公務員說圖利？」、「如有圖利我會簽下去嗎？」；柯說，林俊言一直說「上面」喬好了「是有通天本領嗎？」

柯說，這對公務員傷害太大，黃景茂是老實人，看臉就知道了，邵琇珮本來是很認真的公務員，但一整年就像行屍走肉；柯說，他被關一年無所謂，現在要開始思考如何善後？司法公信度如何恢復？這是法庭內的人要想的。

公訴檢察官表示，勘驗筆錄後證實黃景茂親口陳述研議案是「奉交下」，多次陳述按市長指令請副市長彭振聲交辦都發局，黃看到同仁說帖認可能有圖利，還是簽辦研議案，不斷去確認是不是柯、彭的意思；檢方說，偵查筆錄沒有偽造問題，如果柯的辯護人想提告，根本告不成。

黃景茂則說，他絕對沒有「明知違法」簽辦研議案，當45年公務員向來奉公守法，檢察官也是公務員為何「明知違法」？他不知道；黃說， 審議與研議已說過很多次，研議沒有違不違法的問題。

柯文哲的辯護人鄭深元說，林俊言偵訊黃景茂時，用錯誤的字眼誤導，黃已多次自稱沒有違法，筆錄仍記載黃自稱「明知違法」，此外，林俊言說黃景茂違法時，黃沈默或不理；鄭深元說，林俊言作的筆錄強行輾壓黃、且登載不實，本案有太多類似狀況，請審判長依職權對林俊言告發。