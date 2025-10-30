聽新聞
0:00 / 0:00
影／親赴地檢署！綠營喊美濃大峽谷「自盜自演」 柯志恩怒提告批造謠
美濃大峽谷案關鍵地主石麗君由於曾陪同國民黨立委柯志恩前往現場會勘，未料卻遭民進黨在臉書上造謠稱石麗君是柯志恩「自家特助」，讓柯氣到提告，今天更親自前往高雄地檢署向檢察官說明情況，希望檢察官明察，找出亂造謠的民進黨發文者。
民進黨中央臉書在9月13日發文稱，柯志恩在美濃大峽谷案中一同會勘的議員特助石麗君是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，質疑柯志恩與盜採砂石凶手同框，簡直是「自盜自演」，更質疑柯「有臉說自己什麼都不知道嗎？該向權益受損的高雄市民好好道個歉，別再裝沒事了」。
此不實說法讓柯志恩當天就委由高雄市議員邱于軒及許采蓁赴高雄地檢署按鈴申告民進黨涉妨礙名譽。
柯志恩出庭前受訪指出，民進黨將無黨籍市議員朱信強的前特助石麗君，指稱是「柯志恩的自家特助」，此說法罪證確鑿。
柯志恩澄清說明，朱信強是無黨籍身分，石麗君也不過是那一天她去美濃大峽谷會勘的時候，由朱信強特別特助來一同會勘，沒想到卻被民進黨造謠、扭曲成石麗君是柯志恩的自家特助，因此她才會對民進黨提告。
柯志恩質疑，美濃大峽谷為什麼會造成這樣子那麼大的一個坑洞，搞得全國都知道，「這是一個多麼嚴重的破壞我們環境的問題」，她只是將民眾陳情揭露出來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言