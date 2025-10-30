快訊

NewJeans一審敗訴！堅稱「信賴完全破裂」絕不回ADOR 火速提上訴

離婚協商談不攏才浮上檯面！傳范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

聽新聞
0:00 / 0:00

影／親赴地檢署！綠營喊美濃大峽谷「自盜自演」 柯志恩怒提告批造謠

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

美濃大峽谷案關鍵地主石麗君由於曾陪同國民黨立委柯志恩前往現場會勘，未料卻遭民進黨在臉書上造謠稱石麗君是柯志恩「自家特助」，讓柯氣到提告，今天更親自前往高雄地檢署向檢察官說明情況，希望檢察官明察，找出亂造謠的民進黨發文者。

民進黨中央臉書在9月13日發文稱，柯志恩在美濃大峽谷案中一同會勘的議員特助石麗君是涉嫌盜採砂石、回填廢棄物的地主，質疑柯志恩與盜採砂石凶手同框，簡直是「自盜自演」，更質疑柯「有臉說自己什麼都不知道嗎？該向權益受損的高雄市民好好道個歉，別再裝沒事了」。

此不實說法讓柯志恩當天就委由高雄市議員邱于軒及許采蓁赴高雄地檢署按鈴申告民進黨涉妨礙名譽。

柯志恩出庭前受訪指出，民進黨將無黨籍市議員朱信強的前特助石麗君，指稱是「柯志恩的自家特助」，此說法罪證確鑿。

柯志恩澄清說明，朱信強是無黨籍身分，石麗君也不過是那一天她去美濃大峽谷會勘的時候，由朱信強特別特助來一同會勘，沒想到卻被民進黨造謠、扭曲成石麗君是柯志恩的自家特助，因此她才會對民進黨提告。

柯志恩質疑，美濃大峽谷為什麼會造成這樣子那麼大的一個坑洞，搞得全國都知道，「這是一個多麼嚴重的破壞我們環境的問題」，她只是將民眾陳情揭露出來。

立委柯志恩遭民進黨在臉書發文造謠，因此提告民進黨，今天親自赴地檢署向檢察官陳述。記者巫鴻瑋／攝影
立委柯志恩遭民進黨在臉書發文造謠，因此提告民進黨，今天親自赴地檢署向檢察官陳述。記者巫鴻瑋／攝影

柯志恩 美濃大峽谷 民進黨 高雄市 國民黨

延伸閱讀

遭邱議瑩嗆「收起嘴臉」 柯志恩反問：誰比較尖酸刻薄

邱議瑩為「西瓜、蓮霧說」批柯志恩尖酸刻薄 藍回擊：林飛帆說過

邱議瑩、柯志恩為美濃大峽谷隔空交火 互控對方要說清楚

支持者擔心林岱樺「這關不好過」 柯志恩斷言她不會脫黨參選

相關新聞

柯文哲嗆筆錄偽造「針對我製造的」 檢察官：想提告根本告不成

台北地院審理京華城案，民眾黨前主席柯文哲認檢察官林俊言訊問台北市都發局前局長黃景茂記錄黃自稱「明知違法」涉刑事犯罪聲請勘...

吳順民「穿梭」議會與威京集團？檢：與應曉薇共同欺騙公務員

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳作證完畢，檢方表示，吳順...

檢察官不當訊問「柯文哲案」被告？法官今天下午勘驗光碟

台北地院審理京華城案今傳喚民眾黨前主席柯文哲等人對台北市議員應曉薇辦公室前顧問吳順民進行證人詰問，吳作證後，審判長審問檢...

影／台男想炫耀...自美觀光返台帶「1零食」 一入關就被逮

曾姓男子今年5月間自美洲觀光返台時，將含有二級毒品成分「大麻軟糖」藏於行李箱中，試圖偽裝成「零食」闖關入境，海巡署偵防分...

影／親赴地檢署！綠營喊美濃大峽谷「自盜自演」 柯志恩怒提告批造謠

美濃大峽谷案關鍵地主石麗君由於曾陪同國民黨立委柯志恩前往現場會勘，未料卻遭民進黨在臉書上造謠稱石麗君是柯志恩「自家特助」...

應曉薇顧問吳順民京華城案作證 自認守法：一輩子警局筆錄沒做過

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳順民證稱，協調京華城陳情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。