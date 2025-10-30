北院審理京華城案 勘驗黃景茂偵訊光碟

台北地方法院審理京華城案，今天上午傳喚前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，並傳喚應曉薇顧問吳順民作證，下午勘驗前北市都發局長黃景茂偵訊光碟。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪嫌，起訴柯文哲、沈慶京、應曉薇等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

北院今天再開審理庭，傳喚被告沈慶京、柯文哲、應曉薇、前台北市都發局長黃景茂到庭，並傳喚吳順民作證，由檢辯交互詰問。

吳順民證稱，他原是都發局副總工程師，退休後經友人介紹擔任應曉薇無給職顧問，並非助理，後來再到鼎越開發兼任有給職顧問，他領的錢是有報稅的勞務報酬，很多公務員退休後也會到多家公司當顧問，這是常態。

檢方表示，吳順民協助應曉薇處理上百件陳情案、協調會，也處理現場會勘事宜，都是聽命於應曉薇，足以證明吳順民對外無論是擔任應曉薇的顧問或助理，客觀上確實都受應曉薇指揮，協助應曉薇行使議員職權。

檢方認為，公務員因為吳順民是應曉薇顧問或助理的身分，對於吳順民的要求必須很審慎的考慮，或是必須協助推動，即使不合理也不能直接拒絕，否則會被叫去議員辦公室，或是會被盯進度。吳順民與應曉薇在本案是共犯的角色。

另方面，柯文哲辯護人日前聲請勘驗黃景茂的偵訊光碟，認為時任北檢檢察官林俊言偵訊時涉不當訊問且有「刑事犯罪」。北院審判長在吳順民詰問結束後諭知下午勘驗黃景茂的偵訊光碟。