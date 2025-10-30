快訊

吳順民「穿梭」議會與威京集團？檢：與應曉薇共同欺騙公務員

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳作證完畢，檢方表示，吳順民的證述有所保留，吳實際上是與應曉薇共同欺騙台北市政府公務員

公訴檢察官表示，吳順民協助應曉薇處理上百件協調會，也處理現場會勘事宜，客觀上確實有受應曉薇指揮，協助應曉薇行使議員職權的客觀事實。

檢方說，吳順民長期以應曉薇的顧問或辦公室主任身分與公務員接觸，實際上是在從事應曉薇議員助理的工作，但應曉薇沒有給吳薪資，吳反而是到威京集團領薪水，工作內容就是處理京華城案。

檢方表示，吳順民出庭作證明顯有保留，責任全部推給長豐顧問公司，他以應曉薇顧問或助理名義穿梭於市府公務員間，「從未」表達同時在威京集團領薪資，實際上，就是與應曉薇共同欺騙北市府公務員。

檢方認為，公務員因吳順民是應曉薇的顧問或助理，即使不合理也不能直接拒絕，否則會被叫去議員辦公室、或被盯進度，殊不知，應曉薇與證人都有直接或間接從威京集團拿錢。

檢方還表示，如果不是應曉薇與吳順民對公務員不斷施加壓力，如果公務員知道吳順民有拿威京集團的錢，如果公務員知道吳順民的意見就是京華城的意見，本質上，即難以中立客觀而必須有所提防，也更不可能幫京華城設想容積獎勵項目。

台北市議員應曉薇今早為京華城案赴台北地院出庭，女兒應佳妤牽著她的手陪同進場。記者林俊良／攝影
台北市議員應曉薇今早為京華城案赴台北地院出庭，女兒應佳妤牽著她的手陪同進場。記者林俊良／攝影
京華城案傳應曉薇前助理吳順民作證 。記者林俊良／攝影
京華城案傳應曉薇前助理吳順民作證 。記者林俊良／攝影

