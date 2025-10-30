快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台男想炫耀...自美觀光返台帶「1零食」 一入關就被逮

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

曾姓男子今年5月間自美洲觀光返台時，將含有二級毒品成分「大麻軟糖」藏於行李箱中，試圖偽裝成「零食」闖關入境，海巡署偵防分署桃園查緝隊聯手警方與海關攔人查行李，當場起出這包92.6公克的軟糖，桃園地檢署偵查，將他依運輸二級毒品起訴。

海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，指有毒品前科的曾男涉嫌在美國購買含有二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，準備搭乘5月20日的班機返台，於是會同桃市警桃園分局、海關等單位則於5月21日清晨趁航班落地後，鎖定獨行的曾男攔查，透過X光檢查發現隨身行李有可疑軟糖，當場以毒品試劑檢測出大麻成分。

起訴指出，26歲曾男今年赴美洲觀光，利用打工換宿的機會前往南北美洲，5月21日返台前，曾在美國德州某處BAHAMA MAMA店內，購買1包含有大麻成分的軟糖，自此帶在身上。

海巡署偵防分署桃園查緝隊據報，掌握曾男購入並持有大麻成分的軟糖，準備於5月20日搭乘BR51班機返台，查緝人員遂會同桃園市警局與海關，於5月21日清晨執行聯合查緝，曾男於6時55分在桃園國際機場第二航廈入境檢查室遭海關攔查落網。

曾男於警詢、偵訊中均坦承不諱，表示自己只是想要向朋友炫耀在美國買到大麻軟糖，所以只有買1包夾藏在隨身行李中；檢方認為，曾男觸犯毒品罪的運輸二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪，將從重依運毒論處，另被告於偵查中自白犯罪，審酌自白內容與法院認定事實相符程度，依規定減輕其刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

曾男自美國夾帶1包重約92公克大麻軟糖返台，由於他有毒品前科，海巡署偵查分署桃園查緝隊接獲線報機場攔人。圖／海巡署偵查分署桃園查緝隊提供
曾男自美國夾帶1包重約92公克大麻軟糖返台，由於他有毒品前科，海巡署偵查分署桃園查緝隊接獲線報機場攔人。圖／海巡署偵查分署桃園查緝隊提供
26歲曾姓男子（右）今年5月間自美觀光返台時，被海關發現行李中有包大麻軟糖，交由海巡署偵查分署桃園查緝隊偵辦。圖／海巡署偵查分署桃園查緝隊提供
26歲曾姓男子（右）今年5月間自美觀光返台時，被海關發現行李中有包大麻軟糖，交由海巡署偵查分署桃園查緝隊偵辦。圖／海巡署偵查分署桃園查緝隊提供
26歲曾姓男子今年5月間自美觀光返台時，被海關發現行李中有包大麻軟糖，當場依毒品罪送辦。圖／海巡署偵查分署桃園查緝隊提供
26歲曾姓男子今年5月間自美觀光返台時，被海關發現行李中有包大麻軟糖，當場依毒品罪送辦。圖／海巡署偵查分署桃園查緝隊提供

桃園地檢署 毒品 大麻

延伸閱讀

影／逃逸移工販毒給同鄉 海巡上門堅決拒認罪...還對可蘭經發誓

9億創投CEO豪宅命案初驗4種毒品 短時間大量混合施用致死？

加嚴赴陸申請管制 海巡署遭質疑「越來越接近戒嚴」

刺青男持改造手槍遭海巡署桃園查緝隊查獲 下場曝光

相關新聞

影／台男想炫耀...自美觀光返台帶「1零食」 一入關就被逮

曾姓男子今年5月間自美洲觀光返台時，將含有二級毒品成分「大麻軟糖」藏於行李箱中，試圖偽裝成「零食」闖關入境，海巡署偵防分...

應曉薇顧問吳順民京華城案作證 自認守法：一輩子警局筆錄沒做過

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳順民證稱，協調京華城陳情...

詐團轉型運毒牟暴利！警破獲海運走私第四級毒品先驅原料500公斤

刑事警察局南部打擊犯罪中心查緝毒品，發現趙姓、江姓男子與逃亡大陸的通緝犯合作，利用化學藥劑名義，涉嫌走私500公斤毒品原...

陸網紅游到金門收容5個月爽爽玩 拍片教環島訣竅：台灣抓安全帽最嚴

中國一名楊姓網紅自2023年5月從廈門游泳偷渡至金門後，經判刑3個月、收容5個月後現已返陸。但他卻在回國後於社群上傳多支影片，顯示他在台期間不僅行動相當自由，還能環島旅遊，並出海到小琉球，引發外界質疑，這是觀光行程還是假滲透行動？此舉也讓我國安是否出現漏洞再被討論。

酒駕男撞死人還涉性侵幼童！逃亡美國遭通緝 台美聯手遣返回台受審

美國總統川普加強非法移民執法，經台美執法單位攜手，於今年初在美逮捕台籍通緝犯45歲蔡男，蔡男因酒駕撞死2人且另涉性侵幼童...

影／基隆警攔飛車持毒男衝撞壓制畫面曝！ 文化中心撞慘先修復

34歲葉男昨晚深夜近12時，開一輛車牌遭註銷且涉及多起竊案休旅車，巡邏員警發現攔查，他拒停受檢加速狂逃，警方在文化中心前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。