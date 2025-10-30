影／台男想炫耀...自美觀光返台帶「1零食」 一入關就被逮

曾姓男子今年5月間自美洲觀光返台時，將含有二級毒品成分「大麻軟糖」藏於行李箱中，試圖偽裝成「零食」闖關入境，海巡署偵防分署桃園查緝隊聯手警方與海關攔人查行李，當場起出這包92.6公克的軟糖，桃園地檢署偵查，將他依運輸二級毒品起訴。

海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，指有毒品前科的曾男涉嫌在美國購買含有二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，準備搭乘5月20日的班機返台，於是會同桃市警桃園分局、海關等單位則於5月21日清晨趁航班落地後，鎖定獨行的曾男攔查，透過X光檢查發現隨身行李有可疑軟糖，當場以毒品試劑檢測出大麻成分。

起訴指出，26歲曾男今年赴美洲觀光，利用打工換宿的機會前往南北美洲，5月21日返台前，曾在美國德州某處BAHAMA MAMA店內，購買1包含有大麻成分的軟糖，自此帶在身上。

海巡署偵防分署桃園查緝隊據報，掌握曾男購入並持有大麻成分的軟糖，準備於5月20日搭乘BR51班機返台，查緝人員遂會同桃園市警局與海關，於5月21日清晨執行聯合查緝，曾男於6時55分在桃園國際機場第二航廈入境檢查室遭海關攔查落網。

曾男於警詢、偵訊中均坦承不諱，表示自己只是想要向朋友炫耀在美國買到大麻軟糖，所以只有買1包夾藏在隨身行李中；檢方認為，曾男觸犯毒品罪的運輸二級毒品、懲治走私條例的私運管制物品進口等罪，將從重依運毒論處，另被告於偵查中自白犯罪，審酌自白內容與法院認定事實相符程度，依規定減輕其刑。