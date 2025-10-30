應曉薇顧問吳順民京華城案作證 自認守法：一輩子警局筆錄沒做過

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳順民證稱，協調京華城陳情案的過程中，他只聯絡公務員，不會去和公務員講代表的是誰，而且自己不印名片，還稱一輩子連警局筆錄都沒做過，自認是守法的人。

吳順民說，他擔任過都發局技工、技佐，2014年退休經人介紹到應曉薇辦公室擔任無給職顧問，主要協助都市計畫、都市更新陳情案，處理約200件案子，2016年他轉到兆欣、鼎越公司擔任顧問，從兆欣轉鼎越是集團人資長建議，後來沒特別和應曉薇說有月薪5萬元的顧問費。

吳順民表示，他一輩子連警局筆錄都沒做過，自認是守法的人，但去年一下飛機被拘提，在驚恐的狀況下，筆錄上有些說法並不確實。

吳順民說，京華城陳情案有3個委屈，一是容積率從560%降到392%，一是廣場西北角的捐地拿不回來，一是百姓有委屈卻申訴無門，協調過程中他只是聯絡公務員，不會去和公務員講代表的是誰，而且自己不印名片，出席協調會也不會特別去講身份。

吳順民證實，2020年2月18日有拜會都發局前局長黃景茂、前副市長彭振聲，訴說京華城案委屈，拜訪僅是拜託市府要重視人民的心聲，有關京華城容獎項目是開協調會時總工程司邵琇珮所提議的，長豐顧問公司稱容獎與他有關，應是認知上不同。

檢察官指控吳順民對市府公務員施壓，有公務員作證吳要求「公文章趕快蓋一蓋」、「公文還沒到電話就先來」等，吳表示，他向來尊重公務員，至於為何以議員顧問參加京華城的協調會？吳說，如有人問他就會說，但協調會時沒有人問。