應曉薇顧問吳順民京華城案作證 自認守法：一輩子警局筆錄沒做過

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民作證，吳順民證稱，協調京華城陳情案的過程中，他只聯絡公務員，不會去和公務員講代表的是誰，而且自己不印名片，還稱一輩子連警局筆錄都沒做過，自認是守法的人。

吳順民說，他擔任過都發局技工、技佐，2014年退休經人介紹到應曉薇辦公室擔任無給職顧問，主要協助都市計畫、都市更新陳情案，處理約200件案子，2016年他轉到兆欣、鼎越公司擔任顧問，從兆欣轉鼎越是集團人資長建議，後來沒特別和應曉薇說有月薪5萬元的顧問費。

吳順民表示，他一輩子連警局筆錄都沒做過，自認是守法的人，但去年一下飛機被拘提，在驚恐的狀況下，筆錄上有些說法並不確實。

吳順民說，京華城陳情案有3個委屈，一是容積率從560%降到392%，一是廣場西北角的捐地拿不回來，一是百姓有委屈卻申訴無門，協調過程中他只是聯絡公務員，不會去和公務員講代表的是誰，而且自己不印名片，出席協調會也不會特別去講身份。

吳順民證實，2020年2月18日有拜會都發局前局長黃景茂、前副市長彭振聲，訴說京華城案委屈，拜訪僅是拜託市府要重視人民的心聲，有關京華城容獎項目是開協調會時總工程司邵琇珮所提議的，長豐顧問公司稱容獎與他有關，應是認知上不同。

檢察官指控吳順民對市府公務員施壓，有公務員作證吳要求「公文章趕快蓋一蓋」、「公文還沒到電話就先來」等，吳表示，他向來尊重公務員，至於為何以議員顧問參加京華城的協調會？吳說，如有人問他就會說，但協調會時沒有人問。

吳說，京華城案他有提供建議給應曉薇，並非檢方指控擔任應曉薇的顧問是沈慶京安排讓應可以少付員工薪資；吳說，應曉薇沒有指揮他做事，也沒有請他對行政機關下指令，更不會對公務員不禮貌，應曉薇都是請市府人員依法處理。

京華城案傳應曉薇前助理吳順民作證 。記者林俊良／攝影
