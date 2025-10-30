詐團轉型運毒牟暴利！警破獲海運走私第四級毒品先驅原料500公斤

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心查緝毒品，發現趙姓、江姓男子與逃亡大陸的通緝犯合作，利用化學藥劑名義，涉嫌走私500公斤毒品原料海運入高雄港。警方估計可製造黑市價值4億元的毒品，將全案移送高雄地檢署偵辦。

刑事局南打中心與財政部關務署、高雄市刑警大隊等共組專案小組，6月至8月間，分別在在桃園、台南、高雄3地，趁游姓（19歲）、王姓（31歲）、林姓（31歲）3名男子到貨運行提貨時，查獲這3批「1-甲基苯基-1丙酮」，淨重近500公斤。

警方了解，「1-甲基苯基-1丙酮」是第四級毒品先驅原料，500公斤原料可製造出60萬包毒品咖啡包或500萬顆錠狀毒品，黑市價值估計4億元。

警方溯源查緝3名接貨男子送貨去向，才查獲趙姓（25歲）、江姓（31歲）2男子在台灣以1萬元至4萬元代價找人取貨，查出趙、江2人與多名逃往大陸的台籍通緝犯合作，利用進口化學藥品名義，將毒品原料裝桶進高雄港，以海運方式走私來台闖關。

警方查出，涉案人曾是同一詐欺集團的成員，為牟取暴利，竟幹起跨境運毒，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送雄檢偵辦中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局南部打擊犯罪中心查獲跨境輸送毒品原料。記者林保光／翻攝
刑事局南部打擊犯罪中心查獲跨境輸送毒品原料，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝
