涉嫌對未成年性交遭通緝 台男潛逃美國8年落網

蔡姓通緝犯被遣返回台。圖：刑事局提供

一名本國籍45歲蔡姓男子於107年涉嫌對未成年性交及公共危險罪，遭士林地方檢察署、新北地方法院發布通緝，然而蔡男於106年就已潛逃至美國，經我國刑事局駐美西聯絡組持續提供蔡嫌通緝資料與線索，今(114)年2月會同美國國土安全調查署(HSI)、聯邦調查局(FBI)、緝毒局(DEA)、執法行動遣返局(ERO)4個單位成功緝拿蔡嫌歸案，並於昨(29)日將其遣返回台。

刑事局表示，蔡男因對未成年性交、公共危險罪遭發布通緝，並於106年底即潛逃至美國藏匿，今年2月在台、美警方合作之下，成功緝拿蔡嫌歸案，並於昨日由美國執法行動遣返局幹員遣返回台接受司法審判，彰顯政府維護司法正義，打擊跨國犯罪的堅定決心。

刑事局強調，查緝外逃通緝犯為該局重點工作，各駐外警察聯絡官持續與駐在國執法單位密切合作，建立犯罪情報交流及緝逃機制。刑事局與各國執法機關聯手，今年已於美國、加拿大、越南、泰國、印尼等國陸續緝獲並送回多名我國外逃通緝犯，未來將持續透過多邊情報共享與聯合執法，共同追緝逃匿境外的不法之徒，以維護法律公平正義。

