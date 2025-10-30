陸網紅游到金門收容5個月爽爽玩 拍片教環島訣竅：台灣抓安全帽最嚴

中國大陸一名楊姓網紅偷渡至金門被判刑，收容期間不僅行動自由，還能以機車環島旅遊，引發外界質疑國安有漏洞。圖為金門雙口海岸可見近在咫尺的廈門。 聯合報系資料照／記者蔡家蓁攝影

中國一名楊姓網紅自2023年5月從廈門游泳偷渡至金門後，經判刑3個月、收容5個月後現已返陸。但他在回國後於社群上傳多支影片，顯示他在台期間不僅行動相當自由，還能以機車環島旅遊，並出海到小琉球，引發外界質疑，我國安是否出現漏洞。

根據《三立新聞網》報導，該名中國大陸楊姓男子偷渡時在網路直播，拍下自己從廈門游過海峽後，成功登陸金門的過程。影片中，他全身濕透、氣喘吁吁地說：「游過來，現在在小金門這邊登陸了，準備去金門大橋把我們的五星紅旗插上去！」不久後，他換上印有「CHINA」字樣的服裝，宣稱要讓五星旗飄揚在台灣土地上。該偷渡行為引起高度警戒，最終以非法入境的罪名被判刑並收容。

未料楊姓男子在收容期間，卻大膽環島，走訪日月潭、小琉球等地，並拍攝影片，儼然成為旅遊台灣的YouTuber，並教導中國網友如何在台灣環島。他在影片中強調，只要向認識的人借一台機車、不需任何證件即可出發，並提醒要把安全帽戴好，「（在台灣）抓安全帽比其他還嚴」、「因為我環了一圈下來，也沒遇到什麼查證件的，自然點就好了」。

依我國《入出國及移民法》規定，偷渡客若無法立即遣返，最長可收容150天。移民署對此事回應，楊男在收容期滿後，改採「替代收容」措施，並強調依法執行。但外界質疑，這名偷渡者在等待遣返期間竟能自由搭船、騎車環島，顯示「替代收容」制度形同虛設。

有臉書粉專發文分享此事，引起網友們嘲諷，「台灣治安對內嚴、對外鬆」，「偷渡客比我們社畜還爽」，更有人酸說「只要戴安全帽就能在台自由行」，怒轟國防韌性難道只剩下安全帽？也有不少人對此感到憤怒，「政府廢到讓世界看到台灣」、「假叛逃真滲透，真滲透還能自由行」、「警察最認真抓的是沒戴安全帽」、「如果哪天總統府國旗換了，也不意外」。